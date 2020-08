37.016 Euro für Kunstrasenplatz

„Ich freue mich sehr, dass der SV Höxter e.V. nun die Möglichkeit hat, eine moderne und bedarfsgerechte Sportstätte anzubieten“, so der CDU-Landtagsabgeordnete Matthias Goeken, „Nachdem in den vergangenen Legislaturperioden unter Rot-Grün die Investitionen in unsere Sportstätten gestockt haben, hat die Landesregierung mit dem Sportstättenförderprogramm ein deutliches Zeichen gesetzt und stärkt so NRW weiterhin als Sportland Nummer eins.“ Die Kreisstädter werden sich an dem stattlichen Zuschuss mit zusätzlichen Eigenleistungen beteiligen.

Der Fußballverein SV Höxter will insgesamt in Höhe von 43.549 Euro Renovierungsmaßnahmen durchführen. Aus dem Sportstättenförderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“ kommt die finanzielle Unterstützung wie gerufen . Der Förderbescheid sorgt dafür, dass die Verantwortlichen des Vereins nun mit den Arbeiten beginnen. Der Kunstrasenplatz in der Kreisstadt ist am 6. Mai 2011 offiziell eingeweiht worden.