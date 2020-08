Top: Warburg sieg 4:3 gegen Castrop

Westfalenliga-Herren 60: TC Warburg – TC Castrop 4:3. Top-Leistung der Warburger im letzten Saisonspiel. Nach den Einzeln führten sie bereits 4:1. Beide Teams waren jeweils nur mit fünf Akteuren angetreten. Zum ersten Mal spielte der Höxteraner Thomas König (LK8) als Neu-60er mit und trumpfte im Spitzenspiel gegen einen LK7ner auf. An Position zwei und drei erkämpften Bernd Gobrecht und Rosario Carmisciano den Sieg jeweils im Match-Tiebreak. Jens-Peter Bracksiek spielte nach längerer Pause, der Grund war eine Hüft-OP, erfolgreich. Hermann Ludwig (LK21) unterlag einem LK12-Spieler. Im Doppel mussten sich König/Gobrecht nach hoher Führung im Match-Tiebreak geschlagen geben. Carmisciano/Gobrecht verloren glatt. Der Aufsteiger wird auch in der kommenden Saison in der Westfalenliga spielen.

8:1 für Höxter

Bezirksliga-Damen 40: TC SuS Bielefeld – TV Höxter 1:8. Den zweiten Saisonsieg verbuchten die Höxteranerinnen mit Veronika Seidel, Pamela Meinert-Abel, Susi Spiegelberg, Nina Thöne und Kerstin Henning. Hilde Rose, die zum ersten Mal dabei war, gab den Ehrenpunkt im Einzel ab. Das erste Doppel gewannen Pamela Meinert-Abel und Susi Spiegelberg, während das zweite Doppel kampflos an die Kreisstädterinnen ging. Nina Thöne und Kerstin Henning spielten im dritten Doppel erfolgreich.

Bezirksklasse-Herren 60: TC Schloß Holte – TC Godelheim 5:4. Spannung pur: Die Entscheidung fiel ein halbes Dutzend Mal im Tie-Break. Den Godelheimern fehlte am Ende das Quäntchen Glück. Im Einzel punkteten Ludwig Krome, Gerhard Lachenicht und Engelbert Dierkes. Im Doppel schlossen nur Krome/Lachenicht erfolgreich ab. Mit 1:2-Siegen beendet der TCG die Saison.

Kreisliga-Damen (4er): Hövelhofer TC – SV Bredenborn 1:5. Die Bredenbornerinnen verbuchten nach Einzelerfolgen von Lara Dürrfeld, Greta Lesch, Anna-Maria Reinold und Lea Koch eine 4:0-Führung. Greta Lesch musste über die volle Distanz gehen und siegte nach knapp drei Stunden im Tiebreak des dritten Satzes. Im Doppel mussten sich Reinold/Koch 5:7, 6:7 geschlagen geben.

TuRa Elsen – TC Peckelsheim 5:1. Den Ehrenpunkt für Peckelsheim erspielte Tanja Jakob im dritten Satz.

Halbes Dutzend

Kreisklasse-Damen (4er): TC Willebadessen – TC Westenholz II 6:0. Die Willebadessenerinnen wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und machten mit 3:0-Siegen den Aufstieg perfekt. Im letzten Saisonspiel verstärkte Ute Künemund das Team, die mit ihren beiden Töchtern Maren und Elin punktete. Außerdem spielten Melissa und Melina Jochheim erfolgreich.

Kreisliga-Herren: TC Bad Driburg – TC Westenholz 4:5. Die Driburger verpassten nur knapp den ersten Sieg. Im Einzel punkteten Marian Krzewitza und Nicolas Jakob. Aryan Hosseini verlor im dritten Satz. Die spannenden Doppel gingen jeweils über die volle Distanz. Hartweg/Ritzenhoff und Krzewitza/Hosseini siegten, während das entscheidende dritte Doppel verloren ging.

Hövelhofer TC – TV Höxter 1:8. Einen starken Auftritt legten die Höxteraner in Hövelhof hin. Besonders spannend verliefen die Matches von Thorsten Stein, Frederik Tralls und Lukas Alteköster-Luttmann, bei denen jeweils die Entscheidung erst im dritten Satz fiel. Nachdem Tralls und Alteköster-Luttmann ihr Match für sich entschieden hatten, kämpfte Thorsten Stein weiter. Der 42-jährige Höxteraner zog sich bei einer 6:0 und 5:0-Führung eine Zerrung zu. Außenstehende vermuteten angesichts eines immer schwächer werden Auftritts bei Stein konditionelle Probleme. Sein erfahrener Gegner kam immer besser ins Spiel und gewann den zweiten Satz 7:6. Im dritten ausgeglichenen Satz war das Quäntchen Glück auf Seiten von Thorsten Stein, der mit 7:5 abschloss. Lior Sibila, Henrik Fuhrmann und Maximilian Böhnke siegten glatt. Die 6:0-Führung war da. Im Doppel punkteten Sibila/Fuhrmann und Böhnke/Schmidt. Den Ehrenpunkt gaben Tralls/Alteköster-Luttmann im ersten Doppel ab. Die Entscheidung über den Aufstieg fällt am nächsten Sonntag ab neun Uhr auf der Höxteraner Anlage gegen Westenholz.

Ossendorf nah dran

Kreisliga-Herren 30: TC Marienloh – SV Ossendorf 5:4. Für Ossendorf punkteten Rainer Dolle, Thorsten Kriwet und Dominik Klaus. Die Ossendorfer Spitzenspieler Holger Block und Andreas Niggemeyer kamen nach verlorenem ersten Satz im zweiten Satz besser ins Spiel, mussten sich aber gegen die fünf LK-Klassen besseren Gegner geschlagen geben.

Kreisklasse-Herren (4er): SV Bredenborn – SCV Neuenbeken 3:3. Nach vier Siegen gaben nun die Bredenborner den ersten Punkt ab. „Die Neuenbekener waren oben sehr stark“, stellte Karl Brinkmann fest. Er selbst verlor glatt, während Antonius Grothe im dritten Satz das Nachsehen hatte. Die beiden 14-jährigen Spieler Leo Ulrich und Magnus Lesch sorgten mit ihren Siegen für den 2:2-Ausgleich. In den Doppeln blieb es spannend. Für Leo Ulrich kam Henrik Koch ins Spiel, der mit Karl Brinkmann das erste Doppel verlor. Das zweite Doppel war gleichbedeutend mit Dramatik pur: Grothe/Lesch, die im Match-Tiebreak 1:6 und 3:9 zurückgelegen hatten, blieben ruhig und konzentriert und siegten mit 11:9. Die Erleichterung war groß.

TC Schloß Neuhaus II – TC Teutoburger Wald II 6:0. Sandebeck verlor die Partie mit Thorsten Otto, Thomas Düwel, Maik Fleischmann und Nils Otto glatt. Kreisklasse-Herren 30: TC Lüchtringen – SV Heide 7:2. Die Lüchtringer punkteten mit Torsten Möhrlin, Martin Kleine, Herbert Klinger, Adrian Henke und Ralf Tegethoff und erspielten eine 5:1-Führung. Möhrlin/Henke siegten glatt, während Klinger/Abel im Match-Tiebreak unterlagen. Das dritte Doppel ging kampflos an den TCL.

Ohne Chance

TC Wewer – TC Bellersen 9:0. Die Bellersener waren in Wewer im Einzel chancenlos. Im Doppel verpassten Christian Gröne und Holger Reineke im Match-Tiebreak den Ehrenpunkt. Der TCW war eine Nummer zu groß.

Kreisliga-Herren 40 (4er): TC Steinheim – TC Lichtenau 7:2. Mit den Einzelsiegen von Giuseppe Carnovale, Falk Wiehager, Marc-Oliver Müller, Jörn Villing, Gero Naber und Patrick Bunte wurde die 6:0-Führung erspielt. Nur Doppel zwei mit Villing/Bunte spielte erfolgreich. Die anderen Doppel gingen im Match-Tiebreak verloren. Unterm Strich war es ein sehr souveräner Auftritt des TC Steinheim.