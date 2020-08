Aufsteiger Brakelwill oben mitspielen

Bezirksliga

Die DJK Adler Brakel ist das einzige heimische Team in der Herren-Bezirksliga. Als Aufsteiger haben die Nethestädter hohe Ziele. „In einer rein sportlichen Bewertung kann man uns sicher nicht als klassische Aufstiegsmannschaft betrachten. Dafür steckt in unserem Team zu viel Erfahrung“, sagt Oeynhausen. Mit den Neuzugängen Patrick Dirks und Maik Domeyer hat sich Brakel weiter verstärkt und wird Ausfälle besser kompensieren können.

Die Mannschaft, aufgestellt mit Jens Zirklewski, Marc Brockmeier, Carsten Roland, Patrick Dirks, Karsten Oeynhausen, Hermann Temme und Maik Domeyer, geht mit Vorfreude in die Serie, aber auch mit Vernunft und Vorsicht. „Auch wenn wir uns sehr auf die Saison freuen, wird man die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie abwarten müssen. Oberste Priorität hat die Gesundheit aller Aktiven“, betont Oeynhausen.

Bezirksklasse

Der Aufsteiger SV Teutonia Ossendorf , der mit Andreas Niggemeyer, Meiko Niggemeyer, Alex­ander Blömeke, Frank Meier, Rainer Dolle und Tom Wegener spielt, ist neu dabei in der Herren-Bezirksklasse. „Wir setzen auf die eigene Jugend und werben nicht um Neuzugänge. Sonst müssten wir unsere starken jugendlichen Spieler in die zweite Mannschaft setzen und das wollen wir nicht“, sagt Mannschaftsführer Andreas Niggemeyer zur Aufstellung seiner Truppe. Ziel ist der Klassenerhalt.

Einen Platz unter den Top-4 strebt der TuS Bad Driburg an, der nach dem Abstieg aus der Bezirksliga in der Bezirksklasse neu angreifen will. „Wir gehen mit dem selben Team wie letztes Jahr in die neue Saison, nur die Aufstellung ändert sich ein wenig“, berichtet Kevin Kösling. Der TuS will neben Kösling mit Siegmund Holdreich, Stefan Klüppel, Tristan Baumfelder, Jürgen Bandel und Alois Holtgrewe überzeugen. „Die Top-4 zu erreichen, wird nicht einfach, denn laut dem Tischtennis-Ranglistenschnitt sind wir nur auf Platz sechs in der Liga“, merkt Kösling an. Als Favoriten nennt er Bergheim II, Menne II und Belle.

Beim SV Bergheim hat sich (wie berichtet) einiges getan. Durch diverse Vereinswechsel kam es dazu, dass die Bezirksliga-Mannschaft aufgelöst wurde und Bergheims Zweite nun in der Bezirksklasse aufschlägt. Die offizielle Aufstellung lautet: Sebastian Thomalla, Matthias Nolte, Mario Hilmert, Tim Ahls, Christian Gehlhaar und David Sykow, wobei Mannschaftskapitän Matthias Nolte betont, dass die Stammaufstellung wie gewohnt aus Matthias Nolte, Mario Hilmert, David Sykow, Falk Wiesner, Felix Ahls, Rouven Frey und Thomas Filter bestehen werde. „Wir wollen eine entspannte Saison spielen und in den Top-5 landen“, formuliert Nolte die Ziele. Als Favoriten listet er Elsen, Menne II und Eintracht Belle auf.

In der Aufstellung David Peine, Christian Engel, Daniel Schäfers, Malte Mutter, Pascal Rochell, Pascal Kriwet, Hermann-Josef Kriwet und Uwe Rademacher will der SV Menne II einen Platz im oberen Mittelfeld der Tabelle erreichen. Mit der neuen Nummer zwei Christian Engel wurde das Team nochmals verstärkt. „Wir werden wie in der vergangenen Saison nicht immer mit kompletter Mannschaft spielen können“, erzählt Hermann-Josef Kriwet. Favoriten sind aus seiner Sicht der TuS Bad Driburg und Eintracht Belle.

Ohne Neuzugänge geht der 1. FC Bühne II ins Rennen. Mit Michael Rubisch, Julius Wichmann, Sebastian Engemann, Rainer Derenthal, Niklas Hanke, Luca Kornhoff und Jonas Zirklewski ist der klare Klassenerhalt das Ziel. Gefragt nach den Favoriten, äußert sich Mannschaftsführer Sebastian Engemann zurückhaltend. Ein solcher sei schwer zu bestimmen. „Ich schätze die Liga relativ ausgeglichen ein. Wenn ich jemanden nennen müsste, wären es der SV Bergheim II, der TuS Bad Driburg, der SV Menne II und der TSV Eintracht Belle“, so Engemann.

Die Spiele zum Auftakt

Bezirksliga (heute): DJK Adler Brakel – TuRa Elsen III (20 Uhr). Bezirksklasse (heute): TuRa Elsen IV – SV Menne II (19.45 Uhr), TSV Eintracht Belle – FC Bühne II, SV BW Etteln – SV Teutonia Ossendorf, TuS Bad Driburg – SC GW Paderborn (alle 20 Uhr). Samstag, 29. August: TSV Schloß Neuhaus II – SV Bergheim II (18.30 Uhr).