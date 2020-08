Mit neun Neuen gut aufgestellt

„Wir konnten zwei Drittel der alten Mannschaft behalten und schon einige Spieler aus dem Nachwuchs fest mit einbauen“, zeigt sich Özdemir mit Blick auf die nächste Saison in der siebt­höchsten Spielklasse optimistisch. Die vergangenen Jahre unterstreichen die starke Arbeit mit eigenen Talenten. Spieler wie Dominik Kling, Torben Vogt oder Kai Fähnrich gelten als Paradebeispiele seit vielen Jahren. „Torben ist eine Säule für den Verein. Was er leistet ist wahnsinnig – ein Teamplayer und ein Vollblutspieler. Wir sind froh, dass wir um Torben und auch Dominik die Mannschaft aufgebaut haben“, so Özdemir.

Diese setzt sich erneut größtenteils aus jungen Spielern zusammen. Mit Mike Lappe, Matti Rohde, Christopher Benedict Kleine, Finn Nolte, Linus Nolte und Colin Thüs streben gleich sechs Nachwuchsspieler den Sprung in die Erste an. Zudem rücken Kai Fähnrich und Marvin Fenske aus der Reserve hoch. Nur der vom FC Peckelsheim/Eissen/Löwen gekommene Angreifer Pascal Knoke ist komplett neu im Verein. „Ich bin sehr zufrieden mit der Kaderzusammenstellung“, unterstreicht Haydar Özdemir nach den Abgängen von Daniel Suermann, Dirk Büsse, Nick Neumann, Christopher Wetzler und Alexander Fischer. Natürlich sei Qualität weggebrochen. „Ich bin aber sehr optimistisch, dass wir es mit einem starken Teamgeist auffangen“, betont der Coach.

Pascal Knoke soll neben Jonas Böhner, Linus Nolte und Viktor Thomas für mehr Gefahr sorgen. Die Statistik des Neuzugangs von 73 Toren in 99 Spielen für den Bezirksligisten Peckelsheim/Eissen/Löwen verspricht viel. „Wir können aber nicht erwarten, dass eine Klasse höher sofort alles perfekt für Pascal läuft“, so Özdemir, der gerne erneut mit seinem Team ansehnlichen Offensivfußball spielen möchte. 48 Buden erzielte das Team in der abgebrochenen Saison in 20 Partien. Nur mit den kassierten Treffern (46) wäre der 42-Jährige nicht noch einmal einverstanden.

Der Fokus liegt auch in der Schlussphase der Vorbereitung darauf, die Defensive zu stabilisieren. „Wir wollen die Spiele gegen starke Gegner offener gestalten. Aber auch wenn wir mal deutlich führen sollten, dürfen die Einstellung und Konzentration nicht verloren gehen. Da müssen wir auch einfach mal die Null halten“, erklärt Özdemir. Besser stehen, aggressiver gegen den Ball arbeiten und stärker pressen – die vom Coach gewünschten Vorgaben passen perfekt in das Portfolio von Dominik Kling. Der Leader ist nach verletzungsbedingt nur 20 Spielen in den drei vergangenen Serien endlich schmerzfrei. „Er ist unser Kapitän, der Kopf des Teams. Dominik ist enorm wichtig für den ganzen Verein. Seine Anwesenheit auf dem Platz reicht manchmal schon aus“, schwärmt Özdemir. Mit Kling als Antreiber setzt Brakel gleich in den ersten Wochen auf positive Ergebnisse. Ungefähr so wie in der Vorsaison, als die Elf aus den ersten sechs Spielen vier Siege und zwei Remis holte. Nur danach schwankten die Leistungen zu sehr.

Mehr Stabilität ist in der Klasse mit starken Neulingen wie dem TuS Dornberg oder dem SCV Neuenbeken gefragt. „Die Liga ist noch ausgeglichener. Es gibt nicht mehr diese eine Übermannschaft wie es der FC Preußen Espelkamp vorige Saison war. Meistens wird wohl die Tagesform über den Spielausgang entscheiden“, sagt Özdemir. Und in Sachen Tagesform hofft der Brakeler in seiner zweiten Saison als Chef-Trainer der Ersten auch auf mehr Konstanz