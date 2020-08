Großeneder/Engar und Daseburg besiegen A-Ligisten

FC Großeneder/Engar – SG Altenbergen/Vörden 1:0 (1:0). Großeneders Torjäger Jan Vering traf in der 21. Minute zum 1:0. Im weiteren Verlauf ließen Leonard Wille (allein vorm Tor) und Steffen Nagel (von Jan Vering vorbildlich bedient) gute Chancen zum 2:0 aus. Kevin Meinert sah die Rote Karte (59.). In der 67. Minute fiel Jan Vering unglücklich auf die Schulter und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Freude über den Sieg blieb daher verhalten.

SV Daseburg – SG Brenkhausen-Bosseborn/Ovenhausen 5:3 nach Elfmeterschießen (1:1 nach 90 Minuten). Daniel Peine brachte Daseburg in Front (1:0/ 10.), Marten Ibrahim glich aus (40.). Dabei blieb es bis zur 90. Minute und so ging es ins Elfmeterschießen. Hier machte Torwart Jörg Pommerenke den Unterschied – er hielt zwei Gästeschüsse. Alex Meier, Phillip Silvaroli, Jan-Phil Pommerenke und Jannik Kriwet trafen für Daseburg, Dennis Rüßmann und Hermann Ens für den A-Ligisten. „Natürlich hatten wir uns mehr erhofft. Wir haben beste Chancen nicht genutzt. Daseburg hat gekämpft”, sagte Gäste-Trainer Thorsten Diekmann. Daseburgs Stephan Oppermann sah die Rote Karte (85.).

SV Hohenwepel – SG Siddessen/Niesen 3:2 (2:1). „Wir hatten die Chancen, den Sack in der ersten Halbzeit zuzumachen”, berichtet SVH-Trainer Franz Böddeker, dass so zum Ende hin noch gezittert werden musste. Julien Strathaus (2.) und Marvin Dirks (6./Handelfer) trafen früh. Felix Hildebrandt antwortete mit dem 1:2 (13.). Einen Konter schloss Dirk Brechtken zum 3:1 (55.) ab. Michel Isaak brachte die Gäste noch einmal heran (2:3/73.).

SG Nörde/Ossendorf – SV Bonenburg 1:5 (1:1). „Das Ergebnis ist etwas zu hoch ausgefallen. Letztlich hat der Favorit gewonnen”, so SG-Trainer Otto Sinemus. Tobias Ricken (11./52.), Daniel Schäfers (57./62.) und Daniel Wulf (70.) brachten Bonenburg eine Runde weiter. Rudolf Fischer glich zum 1:1 aus (38.).

SV Menne – SV Bredenborn 1:4 (1:2). „Es war ein absolut verdienter Sieg. Wir haben noch viele Chancen liegen gelassen”, sagt SVB-Trainer Julian Middeke. Jannik Reinhardt (10.), Daniel Geburek (34./1:1 ET), Andreas Relzow (45.), Ugur Uzun (52.) und Labinot Delolli (73.) trafen.

SSV Herlinghausen – SV Höxter 0:7 (0:6). „Es war ein schönes Erlebnis, gegen einen Bezirksligisten zu spielen”, erklärt Herlinghausens Geschäftsführer und Mittelfeldakteur Michael Eckersberg. Für die Gäste trafen Johannes Hielscher (9., 28. 90.), Leon Krüger (13. Elfer, 36.), Justin Kluger (23.), Christoph Rode (54. Elfer).

SV Scherfede/Rimbeck – VfR Borgentreich 3:6 (1:1). „Beide Teams haben offensiv gespielt und hatten viele Chancen. Am Ende sind uns die Körner ausgegangen. Borgentreich hat die Tore dann clever herausgespielt“, fasst Scherfedes Trainer Karl Schröder zusammen. Vor rund 200 Zuschauern in Rimbeck brachten Dominik Flottau (1:0) und Marcel Poster (2:1) die Gastgeber jeweils in Front. Kai Schröder verkürzte zum 3:4. Frederik Schumacher (1:1), ein Scherfeder Eigentorschütze (2:2), Tobias Cloidt (3:2), Marius Robrecht (4:2 und 5:3) sowie Stefan Gabriel (6:3/90.) schossen den VfR in die zweite Runde.

SG Dalhausen/Tietelsen-Rothe – SG Bellersen/Aa-Nethetal 0:7 (0:4). „Bellersen war uns in allen Belangen überlegen und hat auch in der Höhe verdient gewonnen. Wir haben in den gesamten 90 Minuten keine Einstellung zum Spiel gefunden“, so Dalhausens Trainer Andreas Kleinschmidt. Die Torfolge: 0:1 Noah Albrecht (16. Minute), 0:2 und 0:3 Marius Homisse (16./30), 0:4 Marcel Brune (34.), 0:5 Raphael Micus (72.), 0:6 Marc Unverzagt (82.), 0:7 Eigentor (88.).

SuS Rösebeck – FC Westheim/Oesdorf 2:5 (2:2). Mit dem 3:2 kurz nach der Halbzeitpause brachte Philipp Rosch Westheim/Oesdorf auf die Siegerstraße (49.). Marcel Lohoff (4:2/66.) und Raphael Lohoff (87.) machten alles klar. Marcel Lohoff (1:1) und Veit Giersch (2:1) hatten im ersten Abschnitt für die Gäste getroffen. Niklas Möers sorgte für Rösebecks frühes 1:0 (2.). Christopher Blömeke machte das 2:2.

Sportfreunde Calenberg – SV Nieheim/West 2:3 (1:2). „Nieheims Sieg ist schon verdient. Mit ein bisschen Glück hätten wir uns vielleicht ins Elfmeterschießen retten können“, sagt Calenbergs Trainer und zweiter Vorsitzender Christoph Schnückel. Mittelfeldmotor Tim Pellny erzielte beide Treffer für die Hausherren (1:1 und 2:3). Jan Brockmann (1:0 und 2:1) sowie Manuel Nolte (3:1) ließen den B-Liga-Aufsteiger SV Nieheim/West jubeln.

SG Lütgeneder/Dössel – SV Fürstenau/Bödexen 0:5 (0:4). Sicher am Ball, schneller und fünfmal erfolgreich: Obwohl mehrere Stammspieler fehlten, dominierte der B-Ligist bei dem C-Ligisten. Mit den Treffern von Rene Rörig (0:1/0:4), Carsten Cybok (0:2) und Fabian Ridder (0:3) war die Partie schon zur Pause gelaufen. Cybok legte im zweiten Abschnitt zum Fürstenauer 5:0 nach. Weitere Chancen blieben ungenutzt.