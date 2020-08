FC Nieheim holt sich den Pott

Zumindest für die Fans war bis zum Eingangsbereich des Peckelsheimer Sportgeländes das Tragen des Mundschutzes angesagt. Zudem musste sich jeder Zuschauer in die ausgelegten Listen eintragen. Die Abstandsregeln waren allerdings während des gesamten Endspiels außer Kraft gesetzt: Die Zuschauer standen dabei dicht an dicht. So wie in alten Zeiten.

Starker Kräftevergleich

Zum Kräftevergleich: Bezirksligist FC Peckelsheim/Eissen/Löwen agierte gegen den Landesligisten FC Nieheim konzentriert und stand kompakt. „Natürlich hätten wir uns vor heimischer Kulisse letztlich den Pokalsieg gewünscht. Trotzdem bin ich mit unserer Leistung super zufrieden“, sagte FC-Trainer Matthias Rebmann. Insbesondere in der ersten Halbzeit seien seiner Mannschaft Nadelstiche gelungen. Der FCN-Sieg sei verdient.

Die erste Aktion gehörte dem Außenseiter: Der wieselflinke Angreifer Paboy Fanneh stocherte den Ball nach einem Konter über die Torlinie. 1:0 für die Gastgeber. Großer Jubel im weiten Rund. Matthias Rebmann verrutschte beim Jubeln mit den Ersatzspielern sogar kurzfristig die Brille. Den Durchblick gewann der Coach ganz schnell wieder.

FCN-Antwort

Die Nieheimer Antwort ließ auf sich warten. Erst nach 20 Minuten schafften es die Gäste, Peckelsheim tief in den eigenen Strafraum zu drängen. Manuel Trost markierte nach 21 Minuten prompt per Kopf den 1:1-Ausgleich. Die Peckelsheimer stemmten sich kämpferisch und läuferisch dagegen. Angefeuert vom eigenen Anhang, verlangten die Gastgeber den Gästen alles ab.

Dem klassenhöheren Team fiel auch nach dem Seitenwechsel nicht sonderlich viel ein. Die Mannschaft von FCN-Trainer Ufuk Basdas agierte gewohnt ballsicher, ohne zunächst zu zwingenden Chancen zu kommen. Peckelsheim lauerte währenddessen ausschließlich auf Konter. Paboy Fanneh sorgte immer wieder für Unruhe in der Nieheimer Defensive. In der 73. Minute erfolgt der nächste Torschrei wieder im Gäste-Lager: Nach einem Standard köpfte Manuel Trost zum vermeintlichen 2:1 ein. Der Jubel verhallte schnell. Das Schiedsrichtertrio um Marco Ehrlich, Florian Greger und Justus Rehermann hatte nämlich eine Abseitsposition ausgemacht. Kein Tor! Nur kurze Zeit später begann die Geschichte von Lars Thorenmeier. Der nur eine Minute zuvor eingewechselte Mittelfeldakteur sorgte in der 76. Minute für das 2:1 des FCN. Die Fahne blieb dieses Mal unten. Der ehemalige Junioren-Bundesligaspieler ließ seinen Emotionen freien Lauf und drehte hinter dem Tor eine kleine Ehrenrunde in Richtung eigenen Bank. Es sollte der Endstand sein.

Über dem Limit

„Kompliment an den FC Peckelsheim/Eissen/Löwen. Die Jungs sind über ihr Limit gegangen. Uns war klar, dass es eine schwierige Aufgabe werden würde. Wir haben den Kampf angenommen, allerdings den Beginn verschlafen. Wir hätten das Spiel nur etwas früher entscheiden müssen. Ich bin mit der Leistung meines Teams absolut zufrieden. Wir haben unsere starken Pokalauftritte gekrönt“, stellte Ufuk Basdas heraus.

FCN-Präsident Alfred Ruberg feierte nach dem Abpfiff ausgelassen mit der Mannschaft. Bei den Jubelszenen nach der Pokalübergabe entschied sich der 75-Jährige dann doch für die Zuschauerrolle. Zum Spieler des Spiels wurde Peckelsheims Torschütze Paboy Fanneh gewählt.

FC Peckelsheim/Eissen/Löwen: Störmer – Vogt (88. Jonietz), Hillebrand, Hahne, Stolte (49. Stolte), Melcher, Gockeln, Gievers (62. Krain), Engemann, El Mazria (62. Schön), Fanneh

FC Nieheim: Bauer – Müller, Aydincan (81. Lütkemeier), Sitnikov, Otte, Soethe, Trost, Puhl, Cesa (75. Thorenmeier), Neumann, Ovenhausen-Martinez

Ein Kommentar von Jürgen Drüke

Schauplatz Peckelsheim: Zumindest während des Kreispokalfinals war es so, als sei es ein Fußballspiel wie eh und je – so wie in ganz normalen Zeiten eben. Die Zuschauer standen dicht an dicht. Die Abstandsregeln sind in Zeiten von Corona außer Kraft gesetzt worden. Maskenträger waren im weiten Rund die rühmlichen Ausnahmen.

Gut, dass sich die Zuschauer vor dem Endspiel in die Listen mit ihren Adressen und Handynummern eingetragen haben. Gut, dass Desinfektionsmittel parat standen. Fußball verlangt in Corona-Zeiten allerdings auch die Distanz von 1,5 Metern von Mensch zu Mensch. So können die Verbreitung des Virus, schwere Krankheitsverläufe oder sogar Todesfälle vermieden werden. Die Masken schützen die Anderen und den Träger selbst.

Die Fußball-Regeln sind beim verspäteten Kreispokal-Finale 2019/20 auf dem Spielfeld in Peckelsheim eingehalten worden. Die Corona-Regeln und Vorschriften in ihrer Gesamtheit allerdings nicht. Dem gefährlichen Virus wird so freie Bahn gegeben.

Schauplatz Brakel: Im Stadtderby zwischen der Spvg und TiG der ersten Kreispokalrunde (2020/21) standen die Abstandsregeln bei den meisten Zuschauern ebenfalls nicht auf der Agenda. Covid-19 lag so 90 Minuten auf Lauer.

Eine Woche vor dem Saisonstart müssen nun Konsequenzen gezogen werden. Ansonsten wird die Spielzeit garantiert beendet, bevor sie überhaupt richtig begonnen hat. Die Einhaltung von Regeln ist in Zeiten von Corona eine Lebensversicherung – auch für den Fußball.