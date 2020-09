Redder geht mit „Hamlet“ ins Rennen

Traditionell wird das Finale des Sparkassen-Cups im Rahmen des Brakeler Herbstreitturniers ausgetragen. So auch im schwierigen Corona-Jahr, in dem die besten Springreiterinnen und Springreiter aus dem Kreis Höxter nur drei Qualifikationen ausreiten konnten. „Leider findet das Sparkassen- Cup-Finale – wie auch das gesamte Herbstturnier – in diesem Jahr unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. In Absprache mit dem Ordnungsamt der Stadt Brakel haben wir uns dazu entschieden. Die Infektionszahlen steigen wieder an und die strengen Hygienevorschriften in der Halle sind für unseren Verein nicht zu stemmen. Das Risiko ist zu groß“, berichtet Heinz Kirchhoff, erster Vorsitzender des RV Nethegau Brakel.

Die Resonanz der im Voraus gemeldeten Reiter beim Herbstturnier ist stark. „Die Nachfrage nach unserem Sport ist sehr groß. Einige Prüfungen waren am Tag des Meldestarts in Kürze mit 90 Teilnehmern belegt. Einige Springen müssen daher in zwei Abteilungen ausgeritten werden“, freut sich Kirchhoff über den großen Zuspruch der Aktiven.

Die fleißigen Helfer und Helferinnen des RV Nethegau haben in den vergangenen Tagen wieder für beste Bedingungen in der Brakeler Reithalle gesorgt. Bereits an diesem Freitag startet das traditionelle Herbstturnier mit Prüfungen für junge Springpferde und Dressurprüfungen. Am Samstagabend steht für die Reiterinnen und Reiter ein spannendes M*-Punktespringen auf dem Programm.

Höhepunkt des Turnieres ist am Sonntagnachmittag um 15 Uhr das Finale des Sparkassen-Cups 2020. Auf den Freiluftturnieren in Alhausen, Brakel und Germete haben die Springreiterinnen und Springreiter aus dem Kreis Höxter hierfür Punkte gesammelt. Sonst sind es, wie berichtet, mindestens immer sechs Qualifikationsturniere gewesen. 25 Startplätze wurden für das finale M*-Springen mit Stechen reserviert. Der Punktestand vor dem Finale verspricht eine spannende Entscheidung.

Vor dem Finale liegt Anncatrin Redder, Gesamtsiegerin des Jahres 2018, in Führung. „Ich werde in diesem Jahr den erst siebenjährigen Hamlet im Finale reiten. Es ist der Sohn von meiner Stute Carefree, mit der ich 2018 den Gesamtsieg geholt habe. Das wäre eine tolle Geschichte, wenn wir den ersten Platz im Finale verteidigen würden. Aber ich gehe gelassen in die letzte Entscheidung und versuche, mich erst einmal für das Stechen zu qualifizieren“, sagt Redder, die für die RSG Eggeland Alhausen reitet. Ihre Vereinskollegin Alina Härtel liegt mit knappen acht Punkten Rückstand auf Rang zwei. „Mein Toppferd Penelope ist leider noch nicht wieder fit. Wenn ich das Finale reite, werde ich Condoleeza satteln. Mit ihr bin ich allerdings noch nie auf einem Hallenturnier gestartet. Von daher heißt es erst einmal, Erfahrungen und vielleicht eine Platzierung zu sammeln“, stellt Härtel heraus.

Der Modus

Die Teilnehmer nehmen ihre erzielten Punkte mit ins Finale. Hier wird die 1,5-fache Punktzahl vergeben. Nach diesem Modus haben auch noch die Teilnehmer, die nicht ganz vorne platziert sind, die Möglichkeit, Sparkassen-Cup-Sieger 2020 zu werden. Für die ersten Drei in der Gesamtwertung gibt es von der Sparkasse attraktive Geldpreise.