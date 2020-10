Victoria Lutter hauchdünn vorn

Für die junge Brakeler Reiterin hatte der Erfolg auf „Paula Electra“ eine besondere Bedeutung. „Es war ihr erster Sieg in einem M-Springen, sie wusste dass Paula schnell sein kann“, freute sich ihr Vater Michael Lutter, ein erfahrener Springreiter, der die Stute selbst geritten hat. „Vielleicht habe ich einen Galoppsprung zuviel gemacht. Mehr ging aber nicht,“ so Lisa Mahlmann, die aber mit ihrer Platzierung nicht unzufrieden war. Mit einem Springfehler landete Philippa von Hahn (RFV Steinheim) mit „Ciara Lu“ auf dem dritten Platz. Vierte wurde Claudia Sander (RSG Eggeland Alhau-sen) auf „Armani Code“, ebenfalls mit einem Abwurf.

Das Turnier des Reit- und Fahrvereins Steinheim stieß mit gut besetzten Starterfeldern auf viel Zustimmung der Aktiven. Auch die äußeren Bedingungen stimmten, bestens vorbereitet war der Boden in der Reithalle. „Die Reitsportler waren einfach erleichtert, dass sie wieder an den Start gehen konnten,“ so die stellvertretende Vorsitzende Andrea Mahlmann. Mit der Stadt hatte der Reitverein ein Hygienekonzept nach der AHA-Formel (Abstand-Hygiene-Alltagsmaske) abgestimmt, das alle Sicherheitsaspekte erfüllte und an das sich auch alle Starter, Betreuer und Helfer konsequent gehalten haben. Ganz bewusst wurde in den schweren Coronazeiten auf Zuschauer verzichtet.