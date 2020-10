4:1, 4:5, 6:5

SV Ottbergen/Bruchhausen – TuRa Löhne 6:5 (3:1). Elf Tore und alle Höhen und Tiefen, die ein atemberaubendes Fußballspiel ausmachen. Die Heimelf ging nach sechs Minuten durch Pia Wiedenbruch mit 1:0 in Führung. Anschließend machte die Bohnert-Elf, wie bereits bei der Niederlage zuletzt in Bielefeld, den Gegner wieder stark. Die Ottbergerinnen leisteten keine Defensivarbeit mehr und standen zu weit weg von ihren Gegenspielerinnen. „Wir müssen wieder die Zweikämpfe gewinnen und konzentrierter spielen“, rüttelte Manuel Bohnert seine Elf von der Seitenlinie aus wach. Löhne nutzte einfache Ballverluste des SV eiskalt aus, und die schnellen TuRa-Stürmerinnen spielten Ottbergens Abwehr geschickt aus. So glichen die Gäste nach einer Viertelstunde zum 1:1 aus und waren weiter gefährlich. Im Gegenzug hatte SV-Stürmerin Sarah Gajewski zwei hundertprozentige Chancen, die Löhne gerade noch von der Linie kratzen konnte. Ottbergen schoss die Tore in der ersten Hälfte zum richtigen Zeitpunkt. Zwei lange Bälle auf die schnelle Lena Hülkenberg traf in der 24. Minute zum 2:1 und in der 35 Minute nach jeweils langen Bällen. Ottbergen erhöhte in der 56. Minute durch Sarah Gajewski verdient auf 4:1. Jetzt nahm der Krimi Fahrt auf: Nach einer Stunde kassierte der SV innerhalb von acht Minuten vier Gegentore (60., 61., 63. und 68. Minute) und lag plötzlich mit 4:5 hinten. Der Führungstreffer der Gäste war ein verwandelter Foulelfmeter. In der Schlussviertelstunde bewies die Bohnert-Elf aber eine tolle Moral und schnürte den Gegner vor dem Tor ein. Ottbergen belohnte sich. Pia Wiedenbruch glich zum 5:5 aus (72.). In der letzten Spielminute stand die eingewechselte Katrin Block nach einem schönen Freistoß von Katharina Wetzel goldrichtig und traf zum umjubelten 6:5-Endstand für den SV.

SV Ottbergen/Bruchhausen: Böttcher – Schulz, Gajewski, Hülkenberg, J. Oebbeke, Kreylos, Wetzel, Hampel (76. M. Oebbeke), Butterwegge (63. Block), Bobbert, Wiedenbruch

Schlechte Leistung

Phönix Höxter – SC Enger 0:2 (0:1). Höxters Trainer Philipp Müller sprach von einer schlechten Leistung: „Enger hat verdient gewonnen. Wir haben über 90 Minuten nicht ins Spiel gefunden und uns auch keine nennenswerte Chancen erspielt. Beide Halbzeiten verliefen identisch.“ Nach einem Abstimmungsfehler in der Höxteraner Viererkette erzielte Enger die 1:0-Führung (39.) Mit Beginn der zweiten Halbzeit erhöhte der SC auf 2:0 (46.). Phönix baute mehr Druck auf, aber kam in der zweiten Hälfte nur mit zwei Fernschüssen von Caro Berdin gefährlich vor das gegnerische Tor. Das Verletzungspech bleibt den Kreisstädterinnen zudem erhalten: Emma Augustin musste mit Verdacht auf Bänderriss ausgewechselt werden. Spielmacherin Jenny Smith musste aufgrund einer Verletzung ebenfalls vorzeitig raus.

Phönix Höxter: Rauchmann – Augustin (29. Melcher), Rode, Aarents, Smith (34. Lutz), J. Fischer, Gröne, H. Fischer, Hüttig, Berdin, Förster (49. Franklin)