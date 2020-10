Driburg knockt Stahle 5:0 aus

Gruppe eins

SSV Würgassen – SG Altenbergen/Vörden 1:1 (0:0). „Wir hätten die drei Punkte bei uns behalten müssen. Es haben leider zu häufig die letzten Zentimeter gefehlt“, ärgerte sich Würgassens Trainer Rainer Knöfel. Gil Gewin Grawe erzielte nach 48 Minuten die 1:0-Führung für die Gäste. Per Strafstoß glich Olli Nutt in der 85. Minute zum 1:1 aus. „Wir müssen am Ende mit dem Punkt zufrieden sein. Es war insgesamt ein schwaches A-Ligaspiel. Leider haben wir heute alles andere als gut gespielt“, resümierte SG Trainer Carsten Sager.

SV Bonenburg - FC Germete/Wormeln 1:1 (0:0). „Zwischen uns und Bonenburg ist das Derby selten so fair verlaufen. Der Schiedsrichter hat eine super Leistung gezeigt. Das Unentschieden ist unter dem Strich gerecht“, zog Germete-Trainer Detlef Jacobi das Fazit. Bonenburg erzielte in der 86. Minute die 1:0-Führung. Nur zwei Minuten später glich Tim Gocke (88.) zum 1:1 aus.

SG Kollerbeck/Rischenau – SG Bühne/Körbecke 2:3 (0:0). „Wir konnten körperlich, geistig und läuferische über große Strecken des Spiels nicht wirklich mithalten. Es war keine gute Leistung von uns. Der Sieg ist am Ende trotz verbesserter zweiter Halbzeit sicherlich etwas glücklich“, resümierte Bühnes Trainer Dieter Olejak. Stefan Dierkes (52.) und Jonathan Kornhoff (58.) markierten nach dem Seitenwechsel die 2:0-Führung der Gastgeber. Marc Wittrock verkürzte nach 66 Minuten auf 1:2. Jonathan Kornhoff stellte für Bühne das Ergebnis auf 3:1. Der 2:3-Anschlusstreffer von Edgar Klassen brachte Kollerbeck am Ende nichts mehr ein.

TuS Bad Driburg – FC Stahle 5:0 (4:0). „Bad Driburg war uns in allen Belangen überlegen. Der TuS hat auch in der Höhe vollkommen verdient gewonnen“, resümierte Stahles Trainer Andreas Struck. Die Kurstädter feierten im Spitzenspiel einen Kantersieg. Hendrik van der Kamp (12., 45.) sowie Jonas Wiechers-Wiemers (20., 34., 86.) trugen sich in die Torschützenliste ein. „In der ersten Halbzeit haben wir ein überragendes Spiel absolviert. Wir haben Stahle keine Chance gelassen und ein super Passspiel aufgezogen. Stahle wirkte phasenweise sogar etwas beeindruckt. Ich bin mit unserer Leistung natürlich sehr zufrieden“, resümierte Driburgs Trainer Dennis Hustadt und sieht einen klaren Aufwärtstrend.

Gruppe zwei

FC Neuenheerse/Herbram – TuS Lüchtringen 2:8 (1:3). Lüchtringen feiert den zweiten Kantersieg in Folge. Der Aufsteiger erzielte wie gegen Scherfede erneut acht Treffer. Für den TuS trugen sich Hendrik Pieres (9.), Dennis Bahrmann (33.), Arndt Rassmann, Kevin Siebert (60., 62.), Simon Hartmann (79., 89.) und Florian Rose (82.) in die Torschützenliste ein. Die Treffer der Gastgeber erzielten Dennis Suchodola (5.) und Cemal Görgec (91.).

SG Scherfede/Rimbeck/Wrexen – SV Albaxen 3:2 (2:0). „Der Sieg war glücklich, aber auch verdient. Wir haben eine super erste Halbzeit gespielt“, berichtet Scherfedes Trainer Karl Schröder. Kai Schröder besorgte mit einem Doppelschlag (4., 33.) die 2:0-Halbzeitführung. Yannik Balke (72.) und Arthur Seibel (85.) stellten das Ergebnis auf ein zwischenzeitliches 2:2-Remis. Per Eigentor erzielte Jannik Wöstefeld den 3:2-Siegtreffer der Gastgeber.

Warburger SV – TuS Vinsebeck 2:3 (2:1). „Warburg hat uns in der Anfangsphase völlig überrollt. Wir hatten Glück, dass es aus unserer Sicht nur 0:2 stand. In der zweiten Halbzeit haben wir uns den Sieg dann auch verdient. Es war eine super Leistung meiner Mannschaft“, resümierte TuS-Trainer Maik Disse nach dem Spitzenspiel. Warburg gelang der frühe Doppelschlag. Lukas Kukla per Eigentor (2.) und Valentin Gleis (5.) trafen für die Gastgeber. Vinsebecks Niklas Bent (23.) verkürzte noch vor der Pause auf 1:2. Thomas Wiechers per Handelfmeter (61.) und Leon Pott (80.) drehten das Spiel für die Teutonen. „Das war ein absolut komisches Spiel. Es ist mir unerklärlich, wie wir diese an sich sichere Partie nach einem so starken Start noch aus der Hand geben konnte“, rätselte Warburgs Coach Jürgen Voss.

TiG Brakel – SV Germania Bredenborn. Das Spiel wurde aufgrund eines Corona-Verdachtsfalls im Umfeld des SV Bredenborn abgesagt.