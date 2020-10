Von Beginn an entwickelte sich ein flottes Spiel, in dem der HC nach neun Minuten mit 7:3 führte. Vor allem die schnellen Angriffe prägten das Steinheimer Spiel in den Anfangsminuten. Trainer Jörg Harke freute es, dass das Umschalten zwischen Abwehr und Angriff sowie die Vorwärtsbewegung so gut funktionierten und die Abschlüsse durchweg erfolgreich waren. Simon Westphal, der die Abwehr der Gäste immer wieder auskonterte, zeichnete sich in dieser Phase besonders aus.

Altenbeken wollte sich aber nicht kampflos ergeben. Der frühere Verbandsligaspieler Michael Schadomsky trieb seine Mitspieler an und hatte viel freien Raum, den er gut nutzte. Nach dreizehn Minuten fiel der überraschende 7:7- Ausgleich, nach 20 Minuten führten die Gäste sogar 11:10. Jeweils zweimal Daniel Nunne und Florian Günther aber sorgten in den letzten Minute vor der Pause für die Steinheimer 17:13-Führung, die deutlicher war als es der Spielverlauf erwarten ließ.

Nach der Pause – coronabedingt wurden aus Hygienegründen die Seiten nicht gewechselt und in beiden Halbzeiten auf die gleichen Tore gespielt – behielt der HC das Spiel unter Kontrolle. Auffällig waren die sicheren Kombinationen vor dem gegnerischen Kreis, bis ein freier Spieler in die beste Wurfposition gebracht wurde. Nach einem flotten Spiel ohne Unterbrechungen gewann Steinheim 31:24. Trainer Harke hatte viel Licht und nur ein wenig Schatten gesehen. „Unser Spiel war druckvoll“, sagte er. Nach dem zweiten Saisonspiel zeichnet sich für den Coach ab, dass er personell aus dem Vollen schöpfen kann, es Alternativen für jede Position gibt und Neuzugang Malte Werning in der Abwehr eine echte Verstärkung bedeutet.

An diesem Samstag, 17. Oktober, wartet in der ersten Pokalrunde bei der SG Handball Detmold I ein schwerer Gegner auf den HC. Am 24. Oktober tritt das Team in der Liga bei der HSG Blomberg-Lippe an. Beginn: jeweils 19 Uhr.

HC Steinheim: Nico Mogge, Malte von Holten; Philip Duda (3), Maarten van der Heyden, Malte Werning (2), Dominik Hillebrand (2), Robert Senft (1), Sebastian Bielicki (1), Dennis Wiechers (2), Christian Franzke (1), Daniel Nunne (11), Marvin Goedeke (1), Simon Westphal (4), Frederic Weber, Florian Günther (3).