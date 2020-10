Driburg weiter souverän

Gruppe 1

SG Brenkhausen/Bosseborn/Ovenhausen - SG Bühne/Körbecke 2:4 (1:0) „Wenn wir das 3:0 machen, geht das Spiel vielleicht anders aus. So hat Bühne das am Ende stark ausgespielt. Wenn man einmal unten drin steht, ist es schwierig wieder herauszukommen“, resümierte Brenkhausens Trainer Thorsten Diekmann. Murat Uzun (29.) und Steffen Groppe (49.) sorgten für die 2:0-Führung der Gastgeber. Alexander Hengst (59., 76.), Niklas Bremer (67.) und Thomas Reeder (73.) drehten das Spiel auf 4:2 für die Gäste. „Der Schiedsrichter hat insgesamt fragwürdige Entscheidungen getroffen. In Halbzeit eins haben wir ein ganz schlechtes Spiel gemacht. Zum Glück ist nach der Pause irgendwann der Knoten geplatzt“, so Bühnes Trainer Dieter Olejak.

SG Altenbergen/Vörden - TuS Bad Driburg 0:5 (0:3) „Wir haben trotz des schwieriges Platzes einen sehr guten Ball gespielt. Das war eine sehr souveräne Leistung von Anfang bis Ende“, fasste Driburgs Trainer Dennis Hustadt zusammen. Hendrik van der Kamp (18., 26.), Thibeau Gieß (22.), Jonas Wiechers-Wiemers (47.) und Marcel Prob (51.) trugen sich als Torschützen ein. „Wir mussten kurzfristig einen Feldspieler ins Tor stellen. Dafür haben wir uns insgesamt relativ gut verkauft. Driburg hat verdient gewonnen“, berichtete SG-Trainer Carsten Sager.

FC Stahle - SV Bonenburg 5:1 (1:0) „Das war eine sehr gute Reaktion der Mannschaft. Es war über 80 Minuten ein völlig souveränes Spiel von uns“, erklärte Stahles Trainer Andreas Struck. Tim Kluth (33.), Pascal Ewers (55., 87.), Kevin Bandowski (69.) und Stefan Borgolte (79.) trafen für die Gastgeber. Für Bonenburg trug sich Tobias Ricken (65.) als Torschütze ein.

FC Germete/Wormeln - SG Kollerbeck/Rischenau 2:0 (0:0) „In der ersten Halbzeit hatten wir einige Probleme. Nach der Pause waren wir spielerisch und kämpferisch überlegen“, resümierte Germete-Coach Detlef Jacobi. Tim Gocke (65.) und Omar Al Duks (69.) sorgten für den 2:0-Endstand der Gastgeber. „Wir haben am Anfang zu viele Chancen vergeben. Am Ende hingen bei uns die Köpfe nach unten. Wir müssen irgendwie aus dem Loch herauskommen“, so Kollerbecks Trainer Andreas Niemann.

Gruppe 2

SuS Gehrden/Altenheerse - TuS Lüchtringen 3:0 (2:0) „Defensiv haben wir eine gute Leistung gezeigt. Wir haben unsere Räume sehr gut ausgenutzt und waren effektiv“, fasste Gehrdens Trainer Michael Puhl zusammen. Daniel Bitterberg (10.), Johannes Brotzmann (11.) und Stefan Bothe (52.) trugen sich für die Gastgeber als Torschützen ein.

SV Germania Bredenborn - SG Scherfede/Rimbeck/Wrexen 2:0 (0:0) „Wir haben in der Halbzeit die richtigen Worte gefunden und das Spiel am Ende absolut verdient gewonnen“, resümierte Bredenborns Trainer Julian Middeke. Labinot Delolli (60.) und Julian Reinhardt (67.) sorgten für den 2:0-Endstand für Bredenborn. „In Halbzeit eins haben wir es verpasst Tore zu schießen“, berichtete SG-Trainer Karl Schröder.

FC Neuenheerse/Herbram - SV Albaxen 1:3 (0:1) „Ein Unentschieden wäre absolut verdient gewesen. Wir hatten am Ende viel Pech. Es ist eine sehr unglückliche Niederlage“, ärgerte sich Neuenheerses Trainer Frank Ziegeroski. Tobias Schinowski erzielte nach 25 Minuten die 1:0-Führung der Gäste. Philipp Michel Schumann besorgte in der 68. Minute den 1:1-Ausgleich Stefan Rode (89.) und Luka Beslic (91.) sorgten für den 3:1-Endstand für Albaxen.