SG Dalhausen im Topspiel stark

Staffel 1

SV Steinheim – SV Höxter II 2:1 (1:1). Der SV Steinheim behauptete sich im Duell der Aufsteiger knapp. „Uns fehlt weiterhin das Glück. Spielerisch und kämpferisch haben wir trotzdem einen guten Auftritt hingelegt. Wir müssen weiter an uns arbeiten und nicht aufgeben, dann werden wir auch Punkte sammeln können“, sagte SVH-Trainer Martin Skatulla. Mahmut Abdioglu und Daniel Lange trafen für Steinheim. Canek Bicker glich zwischenzeitlich aus.

TuS Godelheim – SV Fürstenau/Bödexen 1:5 (0:1). „Wir sind schwach in die Partie gestartet. Danach haben wir uns immer besser reingekämpft und besaßen gute Chancen auf den Ausgleich. Der Keeper des SV Fürstenau/Bödexen hat gut gehalten. Nach einer Verletzung unseres Torhüters haben wir die Linie etwas verloren. Fürstenau spielte uns danach klassisch aus“, resümierte TuS-Trainer Thorsten Lammert. „Wir haben auch in der Höhe verdient gewonnen“, so SV-Coach Andre Thiemann. Die Treffer von Pascal Meinert, zweimal Niklas Fabio Stadermann ein Eigentor und Birger Ridder bedeuteten den Sieg für die Blau-Weißen. Wilhelm Lödige verkürzte zwischenzeitlich zum 1:2 für Godelheim.

SV Drenke – VfL Langeland 7:2 (6:0). Der SV Drenke hatte es eilig und entschied die Partie bereits in der ersten Halbzeit. „Die Halbzeitführung war absolut verdient. Danach nahmen wir einige Umstellungen vor. Was dann nicht passieren durfte, waren die beiden Gegentreffer. Dennoch ist es ein verdienter Sieg bei nicht so einfachen Corona-Bedingungen“, sagte SVD-Trainer Marco Mancusi. „Nach der Drenker Führung haben wir nach gutem Start den Faden komplett verloren. In der zweiten Halbzeit haben wir ein anderes Gesicht gezeigt. Darauf lässt sich aufbauen“, berichtete VfL-Trainer Thomas Ising. Saleh Sido Aedo traf für Langeland. Zudem unterlief dem SVD ein Eigentor. Jost Henkenius, zweimal Christian Saggel, Martin Saggel, Jochen Waßmuth und zweimal Kai Piechatzek waren für Drenke erfolgreich.

SG Bellersen/Nethetal – TuS Lütmarsen 1:1 (0:1). Der TuS konnte seinen guten Lauf auch gegen die SG Bellersen fortsetzten. Die Gäste gingen in der 14. Minute durch Torjäger Mario Multhaup in Führung. Nach einer Stunde konnte Robin-Marc Multhaupt ausgleichen. In der Schlussphase wollten beide Teams den Sieg. Am Ende blieb es bei der gerechten Punkteteilung.

SV Bergheim – SV Alhausen/Pömbsen/Reelsen 1:2 (1:1). „Wir sind nach einer schönen Kombination früh in Führung gegangen. Alhausen schaffte schnell den Ausgleich. Anschließend war es ein sehr zerfahrenes und hartes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten“, analysierte Bergheims Trainer Ufuk Basaran. „Wir haben das enge und kampfbetonte Spiel erfolgreich beendet. Ein Dank geht an die Spieler, die erfolgreich ausgeholfen haben“, berichtete SVA-Coach Semir Hajdarevic. Louis Hanewinkel netzte für den SV Bergheim ein. Jannik Hermanns und Julius Brandenburg waren für die Gäste erfolgreich.

VfL Eversen – SV Holzhausen/Erwitzen 3:2 (1:0). „Es war ein sehr gutes Spiel mit viel Tempo, Chancen und Toren. Wir haben einen guten Auftritt gezeigt und haben durchaus überzeugt. Dennoch standen wir am Ende leider mit leeren Händen da. Wir haben uns leider nicht belohnen“, resümierte SVH-Trainer Süleyman Öztürk. „Wir waren zu Beginn des zweiten Spielabschnittes gedanklich noch in der Kabine und Holzhausen machte den Ausgleich. Meine Mannschaft hat dann aber eine klasse Reaktion gezeigt“, analysierte VfL-Trainer Daniel Chust. Antonius Wiechers und ein Doppelpack von Marius Bockelkamp sorgten für die Treffer der Everser. Christof Drewes und Oldie Elmi Ramadani trafen für Holzhausen

Staffel 2

SG Dalhausen/Tietelsen-Rothe – TuS Willebadessen 2:0 (0:0) . Das es ein sehr gutes Spitzenspiel war, darin waren sich die Trainer der Teams einig. Die Spielgemeinschaft spielte erstmals in dieser Saison in Dalhausen und der Heimvorteil wurde genutzt. „Es war eine sehr intensive, zweikampfstarke Partie mit zwei sehr guten Torhütern“, berichtete SG-Trainer Andreas Kleinschmidt. Der zuvor eingewechselte Lothar Ciesielski schob den Ball zum 1:0 ins kurze Eck (1:0/54.). „Da haben wir sehr schlecht verteidigt“, erklärte TuS-Trainer Andre Hillebrand den Gegentreffer. Mit einem Elfer, verwandelt von Robin Becker (77.) war die Partie entschieden. „Unsere mangelnde Chancenauswertung, war der Knackpunkt“, sagte Andre Hillebrand.

SG Scherfede/Rimbeck/Wrexen II – SV Daseburg 1:1 (0:1). „Am vorvergangenen Sonntag spielen wir gut, nehmen aber keinen Punkt mit. Dieses Mal spielen wir schlecht und punkten“, sagte SV-Trainer Volker Stuckenberg. Nick Gazzitano erzielte das 1:0 mit einem Fernschuss in den Winkel (44.). Enes Alic glich aus. Es war gleichzeitig das 260. Tor der laufenden B-Liga-Serie. „Für uns war es wichtig, wieder eine gute Leistung zu zeigen“, erklärte SG-Trainer Thomas Hoffmann, der die klareren Chancen bei seinem Team sah.

SV Herste – VfR Borgentreich II 0:0. „Die erste Halbzeit war ausgeglichen, die zweite gehörte uns“, berichtete SV-Trainer Ralf Pfeiffer. Chance um Chance erspielten sich seine Jungs, scheiterten aber ein ums andere Mal am gut aufgelegten VfR-Torhüter Tobias Arens. „Unser Matchplan war nach 15 Minuten dahin, da Markus Conze verletzt vom Platz musste“, erklärte VfR-Trainer Ingo Conze, der damit eine andere Strategie fahren musste. Letztlich war er zufrieden mit dem Auswärtszähler.

SG Nörde/Ossendorf – FC Großeneder/Engar 2:0 (1:0). Steffen Nagel schoss früh auf das Tor, traf aber nicht (5., 7.). Der Nörder Maximilian Trilling scheiterte an Torhüter Waldemar Knak (12.). Mit einer Bogenlampe aus 16 Metern in den Winkel markierte Christopher Götte das 1:0 (35.). Durch einen Konter, Henrik Friedrich flankte auf Michael Oskamp, der schob aus drei Metern ein, fiel das 2:0 (80.). „Die Einstellung stimmte, die Mannschaft wollte den Sieg. Ich bin sehr zufrieden“, sagte SG-Trainer Otto Sinemus. „Wir sind mit dem Platz nicht klar gekommen und haben uns die Tore selbst eingeschenkt. Es war ein gebrauchter Tag“, ärgerte sich FC-Trainer Markus Gladen.

FC Westheim/Oesdorf – SV Hohenwepel 7:0 (3:0). Veit Giersch traf in der 10., 44., 66., 73. und 75. Minute für die Hausherren. Nach einem Foul an Daniel Menne, verwandelte Giersch den Strafstoß zum 2:0. Niclas Behlen schoss das 3:0 ins Eck (46.), das 4:0 war ein Eigentor von Julien Strathaus (50.). „Es war keine gute Partie und wir haben auch einige Fehler gemacht“, resümierte FC-Trainer Klaus Hansmann.

SG Borgholz/Natzungen/Manrode – SSV Herlinghausen 6:0 (3:0). „Die erste Halbzeit haben wir ordentlich gespielt, nach der Pause kamen wir es nicht so recht in die Partie“, berichtete SG-Trainer Wolfgang Brückner. Aber die Tore wurden gut herausgespielt. Markus Frische (14.), Rene Stohldreier (16., 36.), Daniel Wrede (73. und 77. jeweils per Elfer) und Dominik Sendler (88.) trafen. Damit ist die SG auf Rang zurück. „Es war eine schlechte Leistung”, sagte SSV-Trainer Kai Richter, der aber auch die drei Gelb-Roten Karten (78., 81., 85.) anders sah als der Schiedsrichter. „Das waren nicht unbedingt gelbwürdige Fouls“, ärgerte sich der Trainer.

SG Siddessen/Niesen – FC Germete-Wormeln II 5:1 (2:0). Erneut bestimmte Torjäger Fabian Bobbert die Partie maßgebend. Er traf viermal (36., 44., 64., 83.), das 4:1 erzielte Michel Isaak (72.). Für die Gäste war Phillip Beiboks erfolgreich (1:2/60.). Stephan Demmrich musste arbeiten und Pascal Zimmermann ist noch verletzt, so stellte sich Feldspieler Marc Braun für den FC zwischen die Pfosten. „Er machte seine Sache gut. Wir haben einfach in den entscheidenden Situationen schlecht verteidigt“, erklärte FC-Trainer Stefan Branke.

FC Peckelsheim/Eissen/Löwen II – SV Menne 1:5 (0:1). Thomas Fink (40.), Sebastian Albrecht (50.), Thomas Müller (1:3/63., Elfer), Hamid Mosavi (73.) und Alexander Rezler (80.) schossen die Tore. Der Sieg der Gäste war nie ernsthaft in Gefahr. Einzig zum 1:2 (55.) hatte Florian Schindler verkürzt.