Das hat der Verbands-Fußball-Ausschuss in einer gemeinsamen Videokonferenz mit Vertretern des Verbands-Jugend-Ausschusses und den Kreisvorsitzenden beschlossen. Die Vereinbarung gilt für alle Amateur- und Jugendspielklassen sowie Freundschaftsspiele auf Verbands- und Kreisebene.

„Nach den jüngsten Einschätzungen der Bundes- und Landesregierung ist nicht realistisch zu erwarten, dass der Spielbetrieb im Amateur- und Jugendbereich noch in diesem Jahr wieder zugelassen wird. Wir haben uns deshalb entschlossen, im Dezember keine Spiele anzusetzen“, betonen der Verbandsfußball-Ausschuss-Vorsitzende Reinhold Spohn und der für den Jugendfußball verantwortliche Vizepräsident Holger Bellinghoff.

Wann die Saison fortgesetzt wird, hängt maßgeblich vom Infektionsgeschehen und den politischen Entscheidungen ab.

Manfred Schnieders: „Denkbar ist eine verkürzte Winterpause und ein früherer Re-Start im Januar“, beschäftigen sich der FLVW-Vizepräsident Amateurfußball, der Verbandsfußballausschuss und die Verantwortlichen im Jugendbereich bereits mit Anpassungen des Rahmenterminkalenders. Unverändert gilt, dass man den Vereinen eine mindestens zweiwöchige Vorbereitungszeit einräumen wird.

Präsident Gundolf Walaschewski begrüßt die gemeinsam getroffene Entscheidung: „Es ist dringend geboten, den Vereinen einerseits Planungssicherheit zu geben und andererseits der Gesellschaft zu signalisieren, dass wir den Vorgaben der Politik unbedingt folgen werden und nicht ständig um privilegierte Regelungen für den Fußball nachsuchen.“

Für die Frauen-Regionalliga, in der der SV Bökendorf spielt, steht eine formelle Entscheidung zwar noch aus, wird aber ebenfalls erwartet. Nicht betroffen ist aufgrund der Profi-Strukturen jedoch die Regionalliga-West der Männer.

Kommentar

Jetzt gehen also auch die heimischen Fußballer der Bezirksliga und der Landesliga vorzeitig in die Winterpause. Gut so! Der Fußballkreis Höxter hatte diese Entscheidung für seine Ligen schon vor drei Wochen getroffen. Der Verband zieht jetzt nach. Da im gesamten November nicht trainiert werden darf und den Vereinen eine zweiwöchige Vorbereitungszeit vor dem Re-Start eingeräumt werden soll, war auch gar keine andere Entscheidung möglich. Sylvia Rasche