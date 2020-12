Dieser reagiere mit dem News-Magazin auf die aktuelle Situation und möchte einen Blick in die Arbeit des Kreisvorstandes geben, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Heft im Din-A-4-Format solle als offizielles Magazin des Sportkreises etabliert werden. Die erste Ausgabe berichte über Zahlen, Daten und Fakten und stelle die Arbeit der verschiedenen Ausschüsse des Kreises vor. Es gehe vom Fußballausschuss über den Leichtathletikausschuss, den Jugendausschuss und mehr bis hin zum Sportgericht.

Unter Überschriften wie „Weihnachten liegt in der Luft“, „Ein etwas anderes Jahr“ und „Zahlen, die zählen“ werden Themen rund um den Sportkreis Höxter vorgestellt. „Bei uns wird das Mit-einander groß geschrieben. Denn gemeinsam sind wir mehr als ein Verein“, betont Koch, dass man ein Team sei.

„Wussten Sie, dass wir mehr als 50 Personen in den verschiedenen Ausschüssen sind und dass wir zum Beispiel. mehr als 1200 Spiele im Jugendbereich in der Saison planen?“, fragt der Kreisvorstand die Leser des Magazins, das jetzt in einer Auflage von 350 Stück an die Vereine versandt worden ist. Auch ist es auf der Homepage des Sportkreises sowie bei Facebook und Instagram zu finden.

Da die erste Ausgabe zu Weihnachten veröffentlicht wird, präsentiert Sportkreischef Hermann Josef Koch ein Rezept für ein Weihnachtsmenü. In einem Kreuzworträtsel gibt es Preise zu gewinnen. Sie werden unter den Einreichern verlost.