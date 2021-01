Der 22-Jährige kommt vom niedersächsischen Kreisligisten SV Holzminden und will in der Fußball-Bezirksliga Fuß fassen. „Wir freuen uns sehr, dass Merdan, der auch im Trainerteam unserer B-Junioren aktiv ist, mit uns das Projekt neue zweite Mannschaft antreiben möchte“, schreibt der Vorstand der Spielvereinigung in einer Pressemitteilung. „Wir sind glücklich, dass wir ihn dazu gewinnen konnten. Er ist sehr ehrgeizig und hat eine starke Persönlichkeit. Sportlich und auch neben dem Platz ist Merdan Fekovic eine richtige Verstärkung“, wird der sportliche Leiter der Spvg, Mark Riechmann, in dem Schreiben zitiert.

In seiner Zeit als B-Jugendlicher hat der jetzige Neuzugang in der Saison 2014/205 unter Regie des damaligen Spvg-Trainers Marcel Rasche in Brakel gespielt.