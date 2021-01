Ausruhen ist bei Marcus Menzel nicht angesagt

„Wir sind inzwischen zu 98 Prozent fertig und leben seit kurz vor Weihnachten in unserem neuen Haus. Es fehlen nur noch ein paar Kleinigkeiten“, sagt Menzel. Besitzer eines Neubaus kennen diese kleinen Dinge, die nach und nach erst folgen. Als der Hersteller kurz das Telefonat mit dieser Zeitung unterbricht, folgt die nächste Lieferung – das Sofa. Coronabedingt läuft nicht alles nach Plan. Ein paar Lampen fehlen noch, die Hausnummer sitzt noch nicht an der Hauswand und kleinere Möbel folgen noch in den kommenden Wochen. Menzel fühlt sich aber sichtlich wohl.

Bei einer Tasse Kaffee in der neuen Küche schaltet der Trainer des FC Blau-Weiß Weser etwas ab. „In den vergangenen Wochen war ich gefühlt jeden Tag 24 Stunden hier. Ich bin nach der Arbeit direkt zum Haus gefahren und war oft bis 22 Uhr da. Und an den Wochenenden war an nichts anderes zu denken“, berichtet der Hersteller.

Sein altes Zuhause ist nur drei Straßen vom Neubau entfernt. Die Wege sind kurz. Auch zur Arbeit. Marcus Menzel berät Händlerkunden einer Firma aus Beverungen. „Ich bin froh, dass mich die Corona-Pandemie beruflich nicht so trifft wie viele andere Menschen“, sagt der Vater eines siebenjährigen Sohnes.

Der Bezirksliga-Coach musste nur im ersten Lockdown in die Schichtarbeit wechseln. Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeiten waren kein Thema. Und so geht das Leben auch in dieser schwierigen Zeit fast normal weiter. Eine Umstellung ist aktuell wieder die Situation seines Sohnes – Stichpunkt Schule. Marcus Menzel und seine Freundin sind dabei auf Unterstützung der Großeltern angewiesen. „Das klappt auch sehr gut. Wir werden uns aber auch noch ein paar Betreuungstage nehmen“, sagt er.

Neben Haus und Familie ist das Hobby Fußball aktuell fast stillgelegt, wenn auch die Aufgaben, wie eingangs geschrieben, nicht komplett ruhen.

Der Hersteller erlebte nicht nur als Fan des FC Schalke 04 einige turbulente Wochen. Negativ in der Bundesliga, positiv in der Bezirksliga. Während S04 nur knapp an einem negativen Bundesliga-Rekord vorbeischrammte, stärkte der FCW während der Winterpause den Kader. Und das mit gleich drei Spielern: André Nagel (zuletzt vereinslos) sowie die Rückkehrer Felix Rikus (Brakel II) und Marcel Peters (SG Weser Diemel) wollen demnächst für die Blau-Weißen auflaufen, die in der Bezirksliga Staffel 3 den Klassenerhalt zum Ziel haben.

Zudem sind die Planungen für die nächste Saison bereits weiter gegangen. „Mit ein paar Spielern habe ich schon telefoniert“, sagt Marcus Menzel: „Dabei spricht man aber nicht nur über Fußball. Einige Gespräche dauern auch schnell mal eine Dreiviertelstunde. Wir haben uns alle lange nicht gesehen.“

Neben dem Fußball vermisst der Weser-Coach besonders das soziale Leben. „Dinge, mit denen man sich Abwechslung verschafft“, betont der 38-Jährige. Mal mit Kumpels treffen, Essen gehen oder Events wie ein Schützenfest fehlen auch ihm. Es bleibt aber mehr Zeit für das neue Zuhause. Und in Zukunft auch mal mit etwas mehr Ruhe. Bei einer Tasse Kaffee in der Küche.

Kurz gefragt

Kraft- oder Lauftraining: Ich mache eher Krafttraining. Das ist nicht so eintönig wie das Laufen.

Bringdienst oder selber kochen: Das ist aktuell sehr ausgeglichen. Normalerweise kochen wir selbst. Aber aktuell unterstützen wir die heimische Gastronomie und bestellen auch öfters mal etwas. Daher würde ich sagen, dass wir 50 Prozent den Bringdienst wählen und 50 Prozent selber kochen.

Playstation oder Netflix: Ich spiele dann doch eher mal Playstation – FIFA meistens. Da zocke ich immer gegen andere Leute online. Netflix schaue ich auch mal, aber eher selten.

Podcast oder Buch: Ich höre mir gerne verschiedene Podcasts aus dem Sportbereich an. Das aber dann doch eher unregelmäßig.

Spotify oder Radio: Definitiv mehr Spotify als Radio, weil ich dann entscheiden kann, was läuft.

Lieblingsseite im Internet: Ich informierte auf verschiedenen Sportseiten über aktuelle Ergebnisse und Nachrichten.

Sportlerbiografie: Ich habe die Biografie von Rudi Assauer gelesen. Als Schalke-Fan hat mich das Buch besonders interessiert. Es war auch ganz interessant.

Corona-Rituale: Ich hatte durch den Hausbau nicht wirklich viel Zeit für andere Dinge. Aber ohne den Bau wäre ich sicherlich mehr spazieren gegangen als sonst.