„Der Traum von der Bezirksliga bleibt“

„Ich habe immer wieder Probleme mit meinem rechten Knie. Aktuell ohne große Belastung geht es, da spüre ich keine Schmerzen. Aber beim Fußball ging es zuletzt nicht mehr“, sagt der Angreifer.

Den ersten Rückschlag erlitt der Stahler im Juni 2015 in einem Spiel beim SV Brenkhausen/Bosseborn. Nach einer genaueren Untersuchung erhielt „Bando“, wie ihn seine Freunde nennen, die Schockdiagnose – Knorpelschaden mit nur 22 Jahren. Es folgten erst Ende September eine Operation und danach ein ganz langer Weg zurück auf den Platz. Nach dieser Pause fand Bandowski selten zu alter Stärke zurück.

Er schleppte sich oft über den Platz, konnte an Trainingseinheiten nicht mit einhundert Prozent teilnehmen. Knapp drei Jahre nach dem ersten Eingriff am rechten Knie folgte der zweite. Am 16. Oktober 2018 lag der Linksfuß nach der Ligapartie gegen den SV Kollerbeck wieder im Krankenhaus. Aufgeben war und ist für ihn nicht angesagt. „Ohne Fußball geht es nicht. Ich werde auch mit Schmerzen noch weiterspielen“, sagt Bandowski. Auf die Zähne beißen ist oft angesagt. Doch ans Aufhören denkt der 27-Jährige noch nicht. Ein paar Jahre im Trikot des FC Stahle sollen es noch sein.

Für die Zukunft gibt es für den Offensivspieler keinen größeren sportlichen Wunsch als zwei gesunde Knie. „Ich würde dann gerne mit Stahle noch einmal aufsteigen – so wie 2016 nach dem Sieg in Germete. Aber man wird ja auch älter“, lacht der Bayern-Fan. „Den Verein werde ich nicht mehr wechseln. Ich bin schon ganz zufrieden hier“, ergänzt er. Und die Stahler sind das auch mit ihm. Als Getränke-Beauftragter der Mannschaft zeigt er, dass auch neben dem Platz auf ihn Verlass ist. Der Kühlschrank ist stets prall gefüllt – auch, wenn der Schichtarbeiter aufgrund von Knieproblemen oder wegen der Arbeit in der Glashütte in Boffzen nicht am Training teilnehmen kann. „Das gehört halt mit dazu. Wir verstehen uns alle auch neben dem Platz sehr gut. Fast mein ganzer Freundeskreis spielt in dieser Mannschaft“, erklärt der 27-Jährige.

Seine ersten beide Serien im Seniorenfußball verbrachte der Linksfuß aber ausgerechnet beim Nachbarn und Erzrivalen SV Albaxen – inklusive Aufstieg in die A-Liga und Abstieg in die B-Liga. Danach zog es das damalige Offensivtalent zum FCS ein paar Kilometer weserabwärts. „Unvergessen bleibt natürlich der Aufstieg unter Norbert Dölitzsch in die Bezirksliga. In der Saison danach sind wir richtig knapp abgestiegen. Wir hatten wie die Warburger Sportfreunde 08 auch 38 Punkte, aber das deutlich schlechtere Torverhältnis“, blickt Kevin Bandowski zurück. Danach ging es für Stahle wieder in die A-Liga. Und auch bis heute nicht zurück in die Bezirksliga.

In der unterbrochenen aktuellen Spielzeit lief es bisher für die Schwarz-Weißen nicht optimal. Mit den 15 Punkten aus sieben Spielen ist „Bando“ nicht zufrieden. „Auch bei unseren Siegen war spielerisch noch viel Luft nach oben. Um den Aufstieg werden wir wohl nicht mehr mitspielen – dafür ist Bad Driburg in dieser Saison zu stark“, meint der 27-Jährige. So bliebe dann erst einmal weiterhin nur die Kreisliga mit dem FC Stahle. Doch ganz abschreiben möchte Kevin Bandowski seinen Traum von der Bezirksliga noch nicht.

Kurz gefragt

Kraft- oder Lauftraining: Im Moment mache ich eher wenig. Aber wenn ich mir etwas aussuchen dürfte, dann würde ich das Krafttraining nehmen. Die Erklärung ist ganz einfach – bei Läufen auf hartem Untergrund tun die Knie weh.

Bringdienst oder selber kochen: Ich bevorzuge eher den Bringdienst und bestelle lieber mal eine Pizza aus Stahle, als mich selber an den Herd zu stellen.

Playstation oder Netflix: Playstation gar nicht mehr – die habe ich bereits vor einigen Jahren verkauft. Bei Netflix schaue ich mir Action-Filme und Serien an. Zum Beispiel „Haus des Geldes“ oder „Prison Break“.

Podcast oder Buch: Von diesen beiden Möglichkeiten kommt für mich aktuell nichts infrage.

Spotify oder Radio: Auf dem Weg zur Arbeit höre ich immer Radio. Entweder „89.0 RTL“ oder „N-Joy“. Sonst schmeiße ich aber auch mal Spotify an und höre verschiedene Songs. Ballermann-Musik geht immer.

Lieblingsseite im Internet: kicker.de und alle anderen Sportseiten. Ich interessiere mich für die aktuellen Ergebnisse oder Nachrichten aus der Welt des Sports. Ich schaue auch immer mal wieder auf meine Bundesliga-Mannschaft, die ich bei verschiedenen Managerspielen aufstellen muss.

Sportlerbiografie: Eine Sportlerbiografie habe ich bisher noch nicht gelesen. Ich habe nur den Film „Schw31ns7eiger Memories – Von Anfang bis Legende“ von Bastian Schweinsteiger gesehen. Das muss als Bayern-Fan natürlich sein.

Corona-Rituale: Es ist für mich alles viel ruhiger geworden. Ab und zu treffe ich mal einen Kumpel. Aber was so richtig fehlt, sind der Fußball, die größeren Feiern oder Schützenfeste und auch die Ausflüge mit Freunden.