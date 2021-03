In Pandemiezeiten ist die Saisonplanung schwierig. Ultraläufer Jan Kaschura macht aus der Not eine Tugend, schafft sich einfach eigene Events – und sucht Mitstreiter für einen ganz besonderen Lauf. „Der Hermannslauf ist gut, der Hermannsweg ist noch besser“, lacht der 36-Jährige. Heißt konkret: Der als schnellster Koch der Welt bekannt gewordene Holzmindener nimmt am Sonntag, 28. März, den kompletten Hermannsweg von Rheine bis zum lippischen Velmerstot in Angriff. „Das sind 156 Kilometer“, sagt Kaschura, Hermannslauf-Zweiter von 2019. „Es wird für mich einen besondere Herausforderung sein, da ich selbst noch nie weiter als 100 Kilometer gelaufen bin.“ Die Planung ist schon fortgeschritten. Es gibt eine Liste mit Verpflegung, die Laufkollege Ulrich Radtke etwa alle 20 Kilometer entlang der Strecke bereit halten wird.