„Die Plätze vier und fünf sich machbar“

Herr Nolte, die Tischtennissaison wurde vom Verband endgültig abgebrochen und annulliert. Finden Sie die Entscheidung richtig?

Matthias Nolte: Die Entscheidung war alternativlos. Die Zahlen haben eindeutig gegen einen Re-Start der Saison gesprochen. Da die Sporthallen frühestens nach Ostern wieder geöffnet werden, wäre es schwierig gewesen, noch eine „Rückrunde“ durchzuquetschen. Daher denke ich, dass der Verband alles richtig gemacht hat.

Wie halten Sie sich in der Tischtennis-freien Zeit fit?

Nolte: Ich versuche, regelmäßig zu laufen. Außerdem sind wir mit der Familie sehr aktiv. Die Möglichkeiten sind zwar derzeit etwas beschränkt, aber wir machen das Beste daraus.

Glauben Sie, dass die kommende Saison wieder wie gewohnt stattfinden kann?

Nolte: Ob es wie gewohnt weitergeht, weiß ich natürlich nicht. Sicherlich werden im Sport, besonders im Hallensport, die AHA-Regeln weiterhin dazugehören. Ich hoffe, dass die Geselligkeit, die in der Hinrunde dieser Saison leider viel zu kurz kam, nicht auf der Strecke bleibt. Das Bier nach dem Spiel mit den Jungs und auch den Gästen möchte ich nicht missen.

Von dem Abbruch stand Ihr Team auf einem gefestigten sechsten Tabellenrang. Waren Sie damit zufrieden?

Nolte: Bei uns steht neben dem Sportlichen die Gemeinschaft im Vordergrund. Wir sind alle Familienväter und haben einfach Lust auf den kleinen, weißen Ball. Nach unten hin war in der abgelaufenen Saison viel Luft, nach oben ging jedoch auch nicht mehr viel. Das ist jedoch absolut in Ordnung für uns.

Was ist Ihr Ziel für die nächste Spielzeit?

Nolte: Wir wollen weiterhin einen Platz im sicheren Mittelfeld anpeilen. Rang sechs in der annullierten Saison war in Ordnung. Die Plätze vier und fünf sind aber durchaus im Rahmen des Machbaren.

Auf welche Erfolge schauen Sie in Ihrer Laufbahn zurück? Welche sollen noch kommen?

Nolte: Diverse Aufstiege in die Bezirksliga und in die Landesliga gehören dazu. Zudem fällt mir spontan unser erster Derbysieg gegen die DJK Adler Brakel in der Landesliga ein. Nach den beiden 2: 3-Einzelniederlagen gegen die Brakeler Kollegen Marc Brockmeier und Karsten Oeynhausen steht eine Revanche natürlich auch noch auf meinem Deckel (lacht).