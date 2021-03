Mit dem Heimatverein in die A-Liga

„Die A-Liga ist das Ziel. Wir setzen uns aber nicht unter Druck und sagen, dass es unbedingt dieses Jahr klappen muss. Wir haben eine geile Truppe und wollen damit spätestens in ein, zwei Jahren aufsteigen“, sagt Suermann. Als Vorsitzender begleitet er dieses Herzensprojekt bereits im vierten Jahr. Und genau 2017 machte Lothar Ciesielski mit seinem Wechsel vom SSV Würgassen zurück zum Heimatverein den Anfang von einigen spannenden Sommertransfer-Phasen.

Dalhausen spielt seit 2014 in der B-Liga, marschierte in den ersten Jahren nach dem Abstieg in der Spitzengruppe mit, erlitt dann aber 2018 mit Platz neun in der Endabrechnung einen Tiefpunkt. Danach ging es wieder hoch auf Rang drei, in der abgebrochenen Serie wieder runter auf Platz sechs. Und jetzt steht die SG vor dem größten Erfolg seit sieben Jahren – die Rückkehr in die A-Liga. „Wenn diese Saison noch weitergehen sollte, erwarten uns noch mindestens zwei, drei schwere Spiele“, sagt Suermann.

Kumpel-Truppe

Der Kader ist inzwischen reif für den nächsten Schritt. Im Sommer 2018 verlieh der Wechsel von Moritz Wäsche vom Bezirksligisten FC Blau-Weiß Weser in die Heimat für ordentlich Schwung. „Wir haben einen klasse Zusammenhalt in der Mannschaft, was auch daran liegt, dass wir neben dem Platz viel zusammen machen und ein Großteil der Mannschaft auch in Dalhausen wohnt“, sagt Wäsche, der wie auch Suermann vom Kreisoberhaus träumt: „Wir haben das Potenzial, um in der A-Liga zu bestehen.“

Es waren nicht nur Ciesielski und Wäsche, die aus einer höheren Liga den Gang in die B-Liga vollzogen. Im vergangenen Sommer landete die SG den größten Transfer-Coup seit vielen Jahren. Suermann holte seinen jüngeren Bruder Daniel aus der Landesliga von der Spvg. 20 Brakel zu den Grün-Weißen. „Mit dem Schritt bin mehr als zufrieden. Ich fühle mich so richtig wohl und es macht richtig Bock“, betont der Sommer-Neuzugang. Auch er hofft bald auf die A-Liga, verspüre aber „keinen Druck“ hinter dieser Mission.

Pape schwärmt

Diesen Worten kann sich der nächste Transfer-Kracher nur anschließen. Er spricht mit Blick auf seinen neuen, alten Verein von einem „überragenden Zusammenhalt sowie die enge Bindung von Mannschaft und Vorstand“. Gemeint ist Max Pape. Aktuell noch unangefochtene Nummer eins in der Landesliga bei der Spvg. 20 Brakel. „Die Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen, weil wir bei der Spielvereinigung nicht nur tolle Sportkameraden, sondern Freunde geworden sind und ich dort zwei schöne Jahre verbracht habe“, sagt Pape. Im kommenden Sommer tritt der 27-Jährige den Weg zurück zur SG an. Er spielte bereits in der Jugend für den Verein, zog vor einigen Jahren nach Dalhausen und fühlt sich dort heimisch. „Team, Vorstand und Zuschauer bestehen aus guten Freunden und Familie, wodurch noch mal ein anderes Feeling im Urentahlstadion entsteht“, ist der Torhüter überzeugt.

Pape ist die vierte Transfer-Sensation in der Amtszeit von Suermann. Für den 31-Jährigen sind Pape und Co. aber nicht nur Kumpels, mit denen er auch mal in den Urlaub reist – er steht auch noch mit ihnen auf dem Platz. „Ich bin aber verletzungsanfällig und langsam geworden. Ein Stürmer mit Qualitäten im Abschluss war ich auch noch nie. Für die B-Liga passt es noch, für die A-Liga dürfte es auch reichen. Aber wenn wir dann noch durchmarschieren, wird es eng“, schmunzelt der Vertriebsmitarbeiter. Suermann nimmt es mit Humor, wenn man mit ihm über die sportliche Zukunft und die nächsten Verpflichtungen der SG spricht: „Wir haben mit Daniel und Max jetzt zwei Jungs aus der Landesliga geholt. Jetzt sollten wir mal in der Oberliga nach neuen Spielern gucken.“

Suermann als Stürmer

Viel bietet der „Markt“ nicht mehr. Besondere Namen schwirren nicht in Suermanns Kopf. „Vielleicht denken wir mal über die ein oder anderen Spieler aus den Freundeskreisen unserer Jungs nach“, erklärt der 31-Jährige: „Wir hätten aber auch so schon eine gute Mannschaft für die A-Liga.“ Mit dem Vorsitzenden als Stürmer. Wenn Coach Andreas „Pele“ Kleinschmidt weiter auf Suermann setzt… „Ich flachse auch mal mit ‚Pele‘ und sage ihm: Ich bin der Präsident und ich spiele heute. Aber das klappt natürlich nicht immer“, erklärt der Dalhäuser.

Christoph Suermann (links) kommt auch als Spieler bei der SG Dalhausen/Tietelsen-Rothe zum Einsatz. Foto: Fabian Scholz

Mit Kleinschmidt ist der Klub sehr zufrieden. In der aktuell unterbrochenen Spielzeit kommt die SG in acht Spielen bereits auf 21 Punkte. Zudem stellt das Team mit 32 Toren und nur sieben Gegentoren die beste Offensive sowie Defensive. „‚Pele‘ ist ein guter Kerl und ein guter Coach. Wir wollen auch gerne mit ihm weitermachen. Aktuell können wir aber noch keinen Vollzug vermelden“, so Suermann. Der Vorsitzende kennt das Gefühl noch nicht, wenn es mal schlecht läuft und man möglicherweise den Coach freistellen müsste. „Ich würde ja auch als Spieler einen Trainer entlassen. Ich hoffe, dass ich das in meiner aktiven Zeit nicht mehr machen muss“, sagt der 31-Jährige.

Training geplant

In der aktuellen Phase muss er sich über solche Dinge keine Gedanken machen. Der Ball ruht schon mehrere Monate im 2000 Einwohner großen Dalhausen. Immerhin dürfen ab diesem Montag die Jugendteams zurück auf den Platz. Die Senioren könnten schon bald folgen.

„Wir würden wieder schnell die Konzepte erarbeiten und alles für eine Rückkehr vorbereiten“, so Suermann, der diese Krise als Vorsitzender gut meistert: „Ich habe schon oft gehört, dass es anderen Vereinen finanziell überhaupt nicht gut geht. Wir stehen weiterhin solide da.“ Und so kann der Klub fast komplett den Fokus auf den Traum A-Liga lenken. Mit früheren Bezirksliga- und Landesligaspielern im Kader - weil die SG ihr Heimatverein ist.