Mit der Paderborner Osterlauf Solo-Sportserie erfindet sich der Paderborner Osterlauf zum zweiten Mal nach dem so erfolgreichen Oster-Solo-Lauf 2020 mit 9.467 Finishern neu. Wolfgang Krenz und Jan Braun vom großen Team.digital des Paderborner Osterlaufs lassen ihre konzeptionellen Erfahrungen und Ideen aus den vergangenen zehn Monaten in das neue Osterlauf Solo-Sportserien-Konzept einfließen. Das innovative Gesamtkonzept unterstützt die Sparkasse-Paderborn-Detmold. Sie vergibt 30.000 Euro als Siegerprämien an Vereine ihres Einzugsgebietes für deren erfolgreiche Teilnahme. Gewinner sind die 50 Vereine, die durch ihre Gesamtkilometer oder meisten Kilometer je Teilnehmer die besten Ergebnisse erreichen. Von April 2021 bis März 2022 werden somit zwölf jeweils neuntägige Sport-Disziplinen, von Laufen, Radfahren, Inlinern über Wandern und Walken bis hin zum Special für Kids für viel Bewegung in der freien Natur sorgen. Ab 39 Euro können alle Sportbegeisterten an der gesamten Sport-Serie teilnehmen, die am Karsamstag, 3. April, ihren Premierenstart hat. Jugendliche, die zum Premierenstart noch unter 18 Jahren sind, können an der gesamten Sportserie kostenlos teilnehmen.