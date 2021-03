Der 22-jährige Mittelfeldakteur und Innenverteidiger, der das Fußball-ABC bei der Spielvereinigung lernte, soll bei der Stabilisierung der neu ausgerichteten zweiten Mannschaft ein wichtiger Baustein sein. „Wie schon in der C-Jugend als Kapitän unserer damaligen Aufstiegsmannschaft, versprechen wir uns von Thibeau viel Führungkraft“, sagt Brakels sportlicher Leiter und früherer Mannschaftsführer der Ersten, Mark Riechmann.

Gieß ist im Sommer 2018 nach der Landesliga-A-Jugend zum TuS Hembsen gewechselt. In der coronabedingt vorzeitig beendeten Spielzeit 2019/2020 und in der seit Oktober unterbrochenen aktuellen Saison war er für den A-Ligisten TuS Bad Driburg aktiv. „Nach drei Jahren kehre ich zu meinem Heimatverein zurück, mit dem ich in der Jugend schon viele Erfolge sammeln konnte“, freut sich der Brakeler. Zugleich bedankt er sich beim TuS Bad Driburg für die vergangenen zwei Jahre. „In dieser Zeit durfte ich von Trainer Dennis Hustadt viel lernen.“