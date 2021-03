Die Sushi-Bar im Kofferraum

„Eigentlich wollte ich ja bis auf den Velmerstot laufen. Das wären noch vier Kilometer gewesen“, erzählt der Holzmindener Ultra-Läufer. Die Dunkelheit hielt ihn aber schließlich davon ab. „Es war einfach zu gefährlich. Meine Brustlampe hatte ich schon am Morgen so beansprucht, dass sie leer war und der Akku des Handys gab auch nichts mehr her“, berichtet Kaschura. Da er kein Risiko eingehen wollte, beendete er seinen Hermannsweg-Marathon nach 156,83 Kilometern, 3516 Höhenmetern und 16:09 Stunden an den Externsteinen. Mehr als 7400 Kalorien hat er auf dem Weg von Rheine nach Lippe verbraucht. Damit die Energie-Speicher unterwegs wieder aufgeladen wurden, gab es alle 20 Kilometer Verpflegung aus dem Kofferraum. Laufkollege Ulrich Radtke wartete an zuvor verabredeten Punkten auf den Holzmindener. Sieben Liter Flüssigkeit, 20 Müsli- und Schoko-Riegel, Käse, Bananen, Salzkartoffeln und sogar Sushi stand auf dem Speiseplan. Alles liebevoll vorbereitet von Ehefrau Stella.