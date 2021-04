Das teilte der Kreissportbund Höxter in Absprache mit den Co-Veranstaltern jetzt mit. „Die Organisation eines solchen Ereignisses mit vielen ehrenamtlichen Helfern nimmt einen langen Vorlauf in Anspruch, die in der derzeitigen Pandemie nicht mit Sicherheit überblickt werden kann“, schreibt der Kreissportbund in einer Pressemitteilung. Der erfolgreiche Triathlon war 2018 ins Leben gerufen worden und im vergangenen Jahr erstmals coronabedingt ausgefallen.