Vor dem Dribbeln steht das Testen

Die letzte Woche der Osterferien 2021 dürfte für 50 Kinder, die am Camp teilgenommen haben, unvergesslich bleiben. Die Jungen und Mädchen spielten, dribbelten und liefen nach Herzenslust. Fast so, als wären die Zeiten normal. Trotzdem stand das Hygienekonzept über allem. Trainer-Routinier Günter Spieker schaut genau hin. Foto: Jürgen Drüke „Es war ein besonderes Fußballcamp in einer schweren Zeit. Trotz der wichtigen Vorschriften hat es allen Beteiligten riesigen Spaß gemacht“, stellte Thomas von Heesen heraus. Der Ex-Profi, der 14 Jahre beim Hamburger SV spielte und 1983 den Europapokal der Landesmeister gewonnen hat, gehört zum Trainerteam von Hollyvent.