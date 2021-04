Die Saison wird annulliert. Es wird weder Auf- noch Absteiger geben. „Wir haben die Entscheidung so lange aufgeschoben, wie es rechtlich nötig und moralisch vertretbar war“, erklärte Walaschewski weiter. Man habe schlicht nicht mehr genügend Zeit, um die Saison sportlich gerecht zu beenden. In einer Konferenz seien sich auch alle 29 Kreisvorsitzenden einig gewesen. „Der Beschluss gilt sowohl für die Kreis- als auch die Verbandsebene“, so Walaschewski. Manfred Schnieders (Vizepräsident für den Amateurfußball) ging in seiner Erklärung auf zuletzt wieder steigende Inzidenzzahlen und die bis zum 9. Mai verlängerte Corona-Schutzverordnung in NRW ein. „Wir könnten also bei einer vierwöchigen Vorbereitungszeit frühestens am 13. Juni wieder spielen. Dann hätten wir nur drei Spieltage bis zum 30. Juni. Das reicht nicht“, betonte Schnieders. Auf Wochenspieltage könne man wegen eventueller abendlicher Ausgangssperren nicht bauen. Betroffen von der Annullierung sind alle Ligen von der Kreisliga bis zur Oberliga sowohl bei den Junioren als auch bei den Senioren. Noch keine endgültige Entscheidung gibt es zum Senioren-Westfalenpokal. Die Teams, die dort noch vertreten sind, werden sich an diesem Dienstag in einer Video-Konferenz mit dem FLVW austauschen und über das weitere Vorgehen informiert.