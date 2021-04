„Im Juni wieder erste Laufeinheiten“

Bökendorf -

Von Günter Sarrazin

Es ist amtlich: Auch die Saison in der Frauen-Fußball-Regionalliga West wird annulliert. Damit ist die Spielzeit 2020/2021 für den SV Bökendorf endgültig beendet. Zumal es keine Absteiger gibt, spielt die Mannschaft von Trainerin Christina Drewitz auch in der Serie 2021/2022 in der dritthöchsten Frauenspielklasse Deutschlands.