Von Salzkotten und Paderborn bis Hamm und Herford

Claudia Gronemeyer (LK3), die jahrelang die Damenmannschaften des TV Höxter anführte, hat als Leistungsträgerin immer eine wichtige Rolle im Team eingenommen. Sie möchte nun für den Regionalligisten TuS Hamm aufschlagen. Dort spielt die 50-Jährige in der Damen 30-Mannschaft in der Regionalliga West an Position vier, wenn die Saison ausgetragen werden kann. Darauf hoffen die Aktiven und die Vereine (wie am 30. April berichtet) und planen entsprechend.