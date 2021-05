Mehr Aktive im Jugendbereich

Der TC Bad Driburg ist im Juniorenbereich mit sechs Mannschaften gut aufgestellt, aber die besten Spieler schlagen in anderen Vereinen auf, um höher aufschlagen zu können. So spielt seit einigen Jahren die 18-jährige Lara Dürrfeld für den SV Bredenborn in der Bezirksklasse und ihr 17-jähriger Bruder Julian (LK15) für den TC Horn in der OWL-Liga Junioren U18. Der SV Bredenborn spielt mit den Mädels seit Jahren auf Bezirksebene sehr gut mit. 2020 belegte die U18 mit 3:1-Siegen Platz zwei in der Gruppe.