Die Sehnsucht nach dem Ball ist groß

SV Dringenberg „Die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind und Fußball gespielt haben, hat schon sehr gefallen. Auch wenn wir Spitzenreiter Detmold, wenn die Hinrunde durchgespielt worden wäre, nicht mehr eingeholt hätten“, spricht Dringenbergs Trainer Sven Schmidt von einer tollen Entwicklung seiner Mannschaft. Beim Abbruch stand diese als erfolgreichstes heimisches Team der Liga auf Rang drei und durfte berechtigt nach oben schielen. In der kommenden Saison will der SVD erneut im oberen Drittel angreifen. Der Kader bleibt zusammen. Als Topneuzugang haben die SVD-Verantwortlichen (wie berichtet) Alexander Hengst für die Zentrale verpflichtet. Zuletzt war der 27-Jährige für seinen Heimatverein 1. FC Bühne in der SG Bühne/Körbecke in der A-Liga aktiv und bringt aus Brakeler Zeiten Landesligaerfahrung mit. Zudem wechselt mit Andreas Pott ein technisch versierter Linksfuß von der SG Bellersen/Nethetal nach Dringenberg. Nach Laufeinheiten will der SVD am 19. Juni mit dem Mannschaftstraining starten. SV Höxter Der Aufsteiger kam mehr und mehr in Tritt und hat bei Annullierung der Saison 2020/2021 auf Rang fünf eine gute Rolle gespielt. „Bis auf die deutliche Niederlage gegen das Spitzenteam Detmold waren wir in keinem Spiel die schlechtere Mannschaft.