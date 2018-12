Ran an den Mann und an die ersten Plätze in der A-Liga: Der bisher sechsfache Torschütze Lukas Meyer (rechts), hier gegen Marcel Dobrott beim 3:2-Sieg gegen den SV Brenkhausen/Bosseborn, hat mit dem SV Kollerbeck noch Rang zwei im Visier. Foto: Jürgen Drüke

Von Felix Senftleben

Platz sechs und 29 Punkte aus 18 Spielen sind dennoch so schlecht nicht und schließen selbst einen Aufstieg nicht aus. Der Abstand zum zweiten Platz, der zur Relegation berechtigt und vom FC Germete/Wormeln belegt wird, ist bei sieben Zählern Abstand noch in Reichweite. »Wir wollen in der Rückserie angreifen«, beschwört Trainer Andreas Niemann seine Schützlinge. Wenn sie eine solch furiose zweite Hälfte wie in der abgelaufenen Saison hinlegen würden, wäre der zweite Rang keine Utopie. In der abgelaufenen Spielzeit schoss Kollerbeck von Rang neun nach der Hinserie ­hinauf auf Platz vier. Die Grün-Weißen waren das beste Rückrundenteam.

Rückblick: Der SVK startete denkbar schlecht in die Spielzeit 2018/19 – nach fünf Spieltagen standen drei Zähler auf dem Konto. Diese resultierten aus dem 2:1-Auftaktsieg gegen den FC Westheim/Oesdorf. »In der Startphase mussten wir einen hohen Aufwand betreiben, um zum Torerfolg zu kommen«, blickt Niemann zurück. Es fehlte die Effektivität. Zudem gab es auch Verletzungsprobleme.

Zuhause zu wenig

Auf heimischem Terrain gibt es zudem Steigerungspotenzial. Ausgerechet in ihrer Heimfestung reichte es in den bisherigen zehn Spielen nur zu fünf Siegen. Fünfmal gingen sie als Verlierer vom Platz. In der Fremde holte der SVK in sieben Spielen immerhin 13 Zähler. Zwar rangiert Kollerbeck damit nur auf Platz acht der Auswärtstabelle, allerdings hat die Mannschaft aktuell gegenüber den Konkurrenten weniger Auswärtsspiele bestritten. »Wir haben uns alle mehr erhofft und auch mehr erwartet«, gibt der Trainer zu. So ist der Saisonverlauf aus seiner Sicht »durchwachsen«.

Die mannschaftliche Geschlossenheit schließt bei den Kollerbeckern individuelle Klasse nicht aus: Der technisch versierte Youngster Jannik Reinhardt bringt es auf neun Treffer und belegt in der A-Liga-Torjägerliste Rang sieben. Die starken Mittelfeldstrategen Raphael Föst, Lukas Meyer und Marc Neumann haben jeweils sechsmal getroffen. Defensiv wartet der SVK bei 31 Gegentreffern mit dem fünftbesten Wert auf.

Ungefährdetes 3:0

Drei Partien haben die Kollerbecker in der Rückrunde bereits absolviert – sie sind noch ungeschlagen. Gegen Schlusslicht FC Westheim/Oesdorf landete das Team einen ungefährdeten 3:0-Erfolg. 0:0 hieß es gegen TiG Brakel. 3:2 gewannen die SVK-Akteure das umkämpfte und spannende Derby gegen den SV Brenkhausen/Bosseborn. Dabei führte die Mannschaft bereits 3:0 und geriet gegen den Tabellennachbarn SV Brenkhausen/Bosseborn in der Schlussphase noch einmal mächtig in Bedrängnis. Am Ende stand ein wichtiger Erfolg im letzten Spiel des alten Jahres.

»Nach der Winterpause starten wir im März wieder bei Null«, weiß der erfahrene Trainer und setzt auf eine intensive Wintervorbereitung. Der SV Kollerbeck startet Sonntag, 17. März, mit einem Gastspiel beim Tabellenzweiten FC Germete/Wormeln ins Jahr 2019. Da wird sofort die Richtung bestimmt.