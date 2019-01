Von Felix Senftleben

Seit einem Jahr führt Ex-Oberligaspieler Arif Göral Regie. Seine Einstellung zum Fußball ist in der Ausrichtung der SG unübersehbar: spielerisch überzeugend, gegenüber der Vorsaison erheblich torgefährlicher und hinten stabil. So tritt die Mannschaft auf, die in der abgelaufenen Spielzeit als Schlusslicht nur aufgrund einer einzigartigen Konstellation dem Abrutsch in die B-Liga entronnen ist.

»Da es in der vergangenen Spielzeit keinen Absteiger gab, fehlte das Ziel und damit auch die letzte Entschlossenheit«, sieht Göral in der Abstiegsregelung die Ursache für das schlechte Abschneiden der Fusionierten. Im abgelaufenen Spieljahr holte die SG in den 30 Spielen gerade einmal 17 Punkte. Jetzt sind es bereits 21 Punkte nach 17 Spielen. Göral, der vorher den TuS Lütmarsen trainierte, hat das Team auf Kurs gebracht. «Trotzdem, wir haben einige Punkte verschenkt«, setzt der Coach für die zweite Saisonhälfte auf mehr Konstanz und Stabilität. Das daran noch mangelt, ist sehr wahrscheinlich auf das Durchschnittsalter von etwa 20,8 Jahren zurückzuführen. »Unsere Spieler sind zwischen 18 und 22 Jahre alt«, berichtet Göral. Daraus leitet der erfahrene Trainer sehr gute Perspektiven ab.

Noch keine Entscheidung

Demnächst werden sich Vorstand und Trainer zusammensetzen und Bilanz ziehen: »Da ich Schichtdienst habe, ist es für mich zeitlich schwierig. Unsere Co-Trainer Artur Rusch und Gürcan Gülderen unterstützen mich glänzend. Ansonsten wäre der Trainingsbetrieb nicht zu bewältigen«, hat Göral indes noch nicht entschieden, ob er weitermacht. »Wir wollen in der Rückrunde noch effektiver agieren. Das ist zunächst einmal das Ziel«, betont der Coach. Der Klassenerhalt soll nun ganz schnell in trockene Tücher gebracht werden. Platz acht sei ein durchaus realistisches Ziel.

In der Winterpause haben die Verantwortlichen des Vereins mit Birsen Ucar vom SV Holzminden noch einen starken Spieler verpflichtet. Damit ist Ucar seinem Bruder Kadir gefolgt, der bereits bei der SG Altenbergen/Vörden spielt. Birsen Ucar wird die Offensive verstärken. »Er hat eine tolle Einstellung«, hebt Göral hervor.

Vier Spiele ungeschlagen

Ganz wichtig: Die SG Altenbergen/Vörden hat vor der Winterpause Stärke gezeigt. In den vergangenen vier Spielen gab es sechs Zähler. Drei Unentschieden und ein 1:0-Erfolg gegen den SV Bonenburg lassen sich sehen. Das letzte Spiel des Jahres 2018 schloss die Mannschaft mit einem 0:0 beim Spitzenteam TuS Bad Driburg ab. Der Aufwärtstrend ist unverkennbar. Dieser wird auch durch die Aussage des Trainers belegt, »dass wir beim torlosen Remis im Iburgstadion gegen Bad Driburg die bessere Mannschaft waren. Die Bad Driburger spielten eine Halbzeit in Unterzahl. Wir hätten mehr holen müssen.«

Torjäger der SG ist Simon Rau mit elf Treffern. Das war der technisch versierte und effektive Akteur auch in der Vorsaison. Rau hat sich vor der Winterpause bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt und wird noch längere Zeit ausfallen.

Die SG Altenbergen/Vörden ist auf einem guten Weg. Das Ziel Klassenerhalt werden sie ohne Probleme schaffen. Die Mannschaft präsentiert sich gegenüber der Vorsaison stark verbessert.