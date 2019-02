Von Anna Beckmann

Beide Teams schafften es nicht, Ruhe in die Partie zu bringen. Es gab viele hohe Bälle, die keinen Abnehmer fanden. In der 14. Minute setzten die Gäste einen Akzent in der Offensive. Kollerbecks Torhüterin Alica Rustemeier parierte jedoch stark. Im Gegenzug versuchte Marie Brisgies, sich im gegnerischen Strafraum durchzusetzen. Sie scheiterte aber ebenfalls an der Torhüterin. Nach einer Kollerbecker Ecke in der 38. Minute setzen die Gäste zum Konter an. Wieder war SVK-Keeperin Alica Rustemeier zur Stelle und schlug den Ball ins rettende Aus.

0:1 vor Halbzeitpfiff

Wenig später waren noch einmal die Gastgeberinnen am Zug. Nach einem Doppelpass zwischen Dagmar Müller-Kleibrink und Marie Brisgies war der folgende entscheidende Pass jedoch zu lang. Kurz vor dem Ende der ersten Hälfte erzielte Vlotho das 0:1. Nach einem Freistoß aus der eigenen Hälfte und einer Unachtsamkeit der Kollerbecker Abwehr schob Meike Delißen ein.

Drei Minuten nach dem Anpfiff der zweiten Hälfte schloss Stina Claußen einen Alleingang zum Vlothoer 2:0 ab. Kollerbecks Antwort folgte nur 120 Sekunden später. Nach einer Ecke behauptete sich Dagmar Müller-Kleinbrink und erzielte den 1:2-Anschlusstreffer. In ihrem ersten Pflichtspiel im Trikot des SVK ist ihr damit gleich ein Tor gelungen.

In der 60. Minute gab es eine kurzen Spielunterbrechung. SVK-Torjägerin Marie Brisgies musste aufgrund einer Verletzung den Platz verlassen. Fünf Minuten später schoss Alina Hachmeier den Ball knapp am Tor vorbei. Laureen Otte verfehlte das Gehäuse kurz danach ebenfalls knapp.

SVK drängt

Kollerbeck drängte auf den Ausgleich, Vlotho kam hauptsächlich durch Konter zu Offensivaktionen. Dennoch gelang es den Gastgeberinnen nicht, noch einen Punkt am Platz zu behalten. »Durch zwei entscheidende Fehler haben wir die Gegentore kassiert. Insgesamt war das von uns zu wenig«, sagte Uwe Lindow. Für Winterpausen-Neuzugang Dagmar Müller-Kleinbrink freute er sich: »Sie hat ein super Spiel gemacht.«

Das nächste Spiel bestreitet Kollerbeck am 10. März in Hövelriege, das Zweiter ist. Der SVK liegt drei Punkte dahinter auf Platz vier.

SV Kollerbeck: Rustemeier – Balke, J. Leßmann (46. Klocke), M. Otte, Niemann (29. Müller-Kleibrink), L. Otte, Beckmann, Happe, Brisgies (25. Gehrke), Hachmeier, C. Leßmann