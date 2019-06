Große Felder waren beim Pfingstlauf in Kollerbeck über zehn Kilometer und auf der Halbmarathondistanz am Start: Christoph Dohmann (1114) sicherte sich erstmals de Gesamtsieg vor Marc Fricke (1089), Maximilian Stolte (1084) und Matthias Berkemeier (1078). Foto: Heinz Wilfert

Von Heinz Wilfert

Kollerbeck (WB). Mit einer bärenstarken Leistung hat Christoph Dohmann den zehn Kilometer Hellberglauf beim Pfingstlauf in Kollerbeck dominiert. Der für die Non Stop Ultra startende Godelheimer gewann erstmals auf der anspruchsvollen Strecke in 35.17. Zweiter wurde Marc Fricke (Rhein-Berg-Runners) in 36.36.