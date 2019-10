Nicht viele Tennis-Aktive aus dem Kreis Höxter werden in der Deutschen Rangliste gelistet. Dafür müssen die Athleten Siege auf Verbandsebene oder bei internationalen Turnieren oder Turnieren mit DTB-Status verbucht haben. In die Wertung gehen allerdings nur die besten acht Siege ein.

Während Claudia Gronemeyer, die für den TV Höxter in der Regionalliga Damen 30 aufschlägt und bei den Großen Spielen im Team Westfalen erfolgreich gespielt hat, an Position 44 DTB (Damen 45) geführt wird, konnte sich Inge Stegnjajic, die in der Westfalenliga Damen 60 an Position eins für den TC Herford aufschlagen hat, von Rang 25 DTB (Damen 65) auf Rang 15 verbessern. Die 69jährige Vördenerin freute sich darüber und scherzte: »Die acht besten Siege haben viele Schweißtropfen und Geld gekostet. Meine Siege in der Westfalenliga kamen nicht einmal in die Wertung.«

So gehörte der Sieg bei den Hallen-Westfalenmeisterschaften in Werne dazu, sowie gute Platzierungen bei internationalen Turnieren in Polen und auf Cypern. Aber auch Erfolge in Krefeld, Hannover und Brackwede brachten Punkte. Die meisten Punkte (750) gab es für den Turniersieg bei den Internationalen Westfälischen Meisterschaften in Bielefeld.

Für einen Sieg an Position eins in der Westfalenliga bekommt man dagegen nur 237 Punkte. Eine gute Platzierung in der Deutschen Rangliste ist ein Vorteil bei der Auslosung bei Turnieren, denn die ist für die Setzung ausschlaggebend. »Ein Wunsch von mir ist, im nächsten Jahr für das Team Westfalen bei den Großen Spielen in der Altersklasse 70 mitspielen zu dürfen. Wenn ich gesund bleibe, stehen meine Chancen gut«, merkt Inge Stegnjajic an.