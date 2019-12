Dynamisch: Nils Melcher zieht an seinen Gegenspielern vorbei. An diesem Freitag will Peckelsheim zu Hause punkten. Foto: Rene Wenzel

Von Rene Wenzel

Peckelsheim (WB). Spiel Nummer sieben auf dem neuen Kunstrasenplatz: Der FC Peckelsheim-Eissen-Löwen will im Duell mit dem Post TSV Detmold den zweiten Sieg auf dem neuen Geläuf einfahren. Anstoß der Bezirksliga-Partie ist an diesem Freitag um 19.30 Uhr.

„Wir wollen unbedingt gewinnen und nicht auf einem Abstiegsplatz überwintern“, macht FC-Trainer Matthias Rebmann deutlich. Auf dem neuen Kunstrasenplatz in Peckelsheim hofft das Team nach fünf Niederlagen in sechs Spielen auf erfolgreichere Zeiten. Mannschaften reisen im Vergleich zur Vergangenheit in den Wintermonaten nicht mehr so ungern zu dieser Auswärtsaufgabe. Denn der Hartplatz zählte immer zu einer Stärke des FC PEL. „Natürlich ist keiner gerne nach Eissen gefahren. Aber auch wir spielen lieber auf Kunstrasen. Im Moment ist es einfach noch etwas Gewohnheitssache. Wir müssen damit erst noch richtig klarkommen. Der Untergrund ist mit dem Kork oben drauf sehr rutschig“, meint Rebmann.

Schuld an den Niederlagen war aber nicht das neue Geläuf. Die Peckelsheimer präsentierten sich in der Defensive einfach zu wackelig, inkonsequent und statisch. „Unsere größte Baustelle befindet sich im Zentrum, genauer gesagt im Abwehrbereich. Daran müssen und wollen wir in der Winterpause arbeiten, sagt der FC PEL-Coach. Ein Grund für die unstabile Verteidigung ist sicher auch der langfristige Ausfall von David Hillebrand. Der eigentliche Stammspieler räumte in der Abwehr immer so richtig auf. Mit ihm kann Rebmann in dieser Saison aber wohl gar nicht mehr planen. Eine Knie-Operation Mitte Januar wirft den Verteidiger noch weiter zurück. Und so musste Matthias Krain aus der Zweiten wieder in die Erste rücken – ohne viele Trainingseinheiten.

Mit Detmold kommt eine Offensive nach Peckelsheim, die bereits im Hinspiel ihr Können eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat. Das 0:7 Ende August schmerzt beim Blick auf den Spielplan immer noch. „Ich hoffe, dass auch die Jungs dieses Ergebnis noch im Hinterkopf haben und eine Reaktion zeigen. Wir wollen Detmold mit nach unten ziehen“, so Rebmann, der in der Tabelle eine klare Entwicklung sieht: „Für den Sportkreis Höxter sieht es immer schlechter aus. Es gibt hier viele Spieler, die aufgrund des Aufwandes nicht mehr höherklassig spielen wollen. Wer richtig ambitioniert ist, und Bock hat, der geht nach Brakel. Die Paderborner Vereine profitieren von einem viel größeren Einzugsgebiet.“ Und so könnte es am Ende durchaus drei Teams erwischen. Aktuell würde der FC PEL neben dem TSC Steinheim und der Spvg. 20 Brakel II zu den zukünftigen A-Ligisten zählen.

Verhindern will der Klub dieses Szenario nicht nur mit einer stabilen Abwehr. Die Waffe ist ganz klar das schnelle, flexible Umschaltspiel – mit den pfeilschnellen Torjäger Pascal Knoke sowie den Außenspielern Jan Michels und Leon Härtlein. Alle kommen zwar eher auf die Größe eines C-Jugendspielers, bringen aber viel Qualität für die Bezirksliga mit. Ein anderes Kaliber steht in der Offensive mit Kai Stolte zur Verfügung. Ein großer Kicker, der auch mal die Bälle gut festmachen und verteilen kann. „Seine körperliche Präsenz ist ganz wichtig für unser Spiel“, sagt Rebmann. Ein Einsatz vom zuletzt angeschlagenen Stolte würde dem FC PEL gegen Detmold richtig guttun. Denn im letzten Spiel des Jahres soll es in Richtung Nicht-Abstiegsplatz gehen.