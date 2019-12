Damen Kreisliga: TSV Tudorf – SV Bredenborn 3:3 Gegen die favorisierten Tudorferinnen, die von Position eins bis vier sehr gut aufgestellt waren, machten die Bredenbornerinnen in der Tennishalle von TuRa Elsen ein sehr gutes Spiel. An Position eins punktete Lara Dürrfeld gegen die um vier LK-Werte besser eingestufte Gegnerin mit 7:6, 6:0. Lana Hecker (LK22) setzte sich gegen die LK19-Spielerin mit 6:2, 4:6, 10:5 durch. Greta Lesch und Reneé Korn mussten sich im Einzel und Doppel geschlagen geben. Den dritten Punkt erkämpften Lara Dürrfeld und Lana Hecker im ersten Doppel. Nachdem sie Satz eins gewonnen hatten, ging der zweite Satz verloren und der Match-Tiebreak musste gespielt werden. Nach der 8:4-Führung für Bredenborn kippte das Spiel. Die Tudorferinnen glichen zum 8:8 aus. Die Spannung stieg. Erst den vierten Matchball nutzen die Germania-Spielerinnen und glichen zum 3:3 aus. „Da ich sehr lange kein Match gespielt habe, bin ich sehr zufrieden mit meiner Leistung“, merkte Lana Hecker an. An diesem Sonntag muss der SV Bredenborn ersatzgeschwächt in Elsen antreten, da einige Spielerinnen schon im Urlaub sind.

Kreisliga Damen 40: TG Harth/Weiberg – SV Bergheim 2:4 Erwartungsgemäß legten die Bergheimerinnen einen erfolgreich Start beim ersten Winterrundenspiel hin. Brigitte Seelig, Ute Künemund und Stefanie Szameitpreiks sorgten mit ihren Einzelsiegen für eine 3:1-Führung. Nur Susanne Oppermann musste sich im Match-Tiebreak geschlagen geben. Im ersten Doppel machten Seelig/Künemund mit ihrem Sieg alles klar. Szameitpreiks/Oppermann unterlagen knapp.

TC Gehrden II – Hövelhofer TC 2:4 Im Auftaktspiel der Gehrdener „Zweiten“ erkämpfte Katja Hake im Einzel den Siegpunkt im Match-Tiebreak. Birgit Striewe hatte dagegen Pech und verlor ihr Spiel im Match-Tiebreak. Im Doppel siegten Verena Krelaus/Stefanie Morawietz.