„Für uns zählt nur der Klassenerhalt. Egal, ob wir ihn schon mit dem Erreichen der Meisterrunde schaffen, oder erst später in der Abstiegsrunde“, sagt Trainer Julian Middeke. Der 30-Jährige kann die Gefahr in der anstehenden Saison gut einschätzen. Sollte der Aufsteiger Platz vier nicht erreichen, ginge es so richtig gegen den Abstieg los. „Wenn es sich nachher andeuten sollte, dass es fünf Absteiger gibt, kann man schnell mit in den Strudel reingezogen werden“, meint der Bredenborner.

In einer Gruppe mit dem Warburger SV, dem TuS Vinsebeck, TiG Brakel, der SG Scherfede/Rimbeck/Wrexen, dem SuS Gehrden/Altenheerse, dem SV Albaxen, dem FC Neuenheerse/Herbram und Mitaufsteiger TuS Lüchtringen sieht Middeke den SVB in einer ordentlichen Position. „Bis auf Warburg finde ich unsere Liga sehr ausgeglichen. Vinsebeck und Brakel merkt man sicherlich die jahrelange A-Liga-Erfahrung an. Ansonsten dürften sich die anderen Teams auf einem Niveau befinden“, sagt der 30-Jährige, der in Bredenborn seit über fünfeinhalb Jahren das Traineramt ausführt.

Middeke erhöhte seinen Punkteschnitt in der vergangenen Saison pro Spiel auf 2,44 Zähler. Bei nur einer Niederlage und drei Remis mussten die Gelb-Schwarzen Platz eins aber dem TuS Lüchtringen überlassen – am Ende punktgleich mit einem Spiel mehr auf dem Konto. „Es warten viele Mannschaften auf uns, die uns in der Vergangenheit die Butter vom Brot genommen haben. Scherfede/Rimbeck im verlorenen Aufstiegsspiel 2018, Albaxen als Aufsteiger in der Saison 2019 und zuletzt aufgrund des Corona-Abbruchs Lüchtringen als Meister – unsere Vorfreude auf diese Spiele und den sportlichen Vergleich ist groß“, sagt der SVB-Trainer.

Dass es am Ende dennoch mit Rang zwei zum Aufstieg reichte, beschreibt der 30-Jährige als verdient. „Wir haben in den vergangenen vier, fünf Jahren so viel investiert und waren jetzt einfach mal dran“, so Julian Middeke, der sich über die neue Liga freut: „Jetzt sind wir endlich mal in der Position und wollen die Großen ärgern. Sonst wollten alle Teams immer uns ärgern.“ Dazu beitragen sollen mit Dominik Lessmann (eigene Reserve), Ugur Uzun (TiG Brakel) und Ralf Dominik Ovenhausen-Martinez (JSG Marienmünster) auch drei Neuzugänge.

Der SVB-Coach konnte sich vom Trio schon einen ordentlichen Eindruck verschaffen. Lessmann stand bereits in der Winterpause auf dem Sprung in die Erste, wurde dann aber wie so vieles andere auch von der Coronavirus-Pandemie gestoppt. „Wir geben jedes Jahr Spielern aus der zweiten Mannschaft die Chance. Dominik ist ein aktuelles Beispiel dafür, dass man es schaffen kann“, so Middeke. Uzun und Ovenhausen- Martinez lernen derweil das Umfeld bei den Schwarz-Gelben erst noch so richtig kennen. „Das sind zwei absolute Verstärkungen. Wir werden an beiden sehr viel Freude haben“, betont der 30-Jährige.

Uzun ist ein erfahrener A-Liga-Spieler und kann in der Zentrale viele Positionen bekleiden. Ovenhausen-Martinez ist ebenfalls dort eingeplant. Damit konnten die Bredenborner eine Baustelle schließen. „Wir haben im ersten halben Jahr der vergangenen Saison festgestellt, dass nicht viele Spieler auf der Sechs spielen wollen. Wir hatten da nur Justin Gehrke. Daher wollten wir uns auch nur auf dieser Position verstärken“, erklärt Middeke. Abgänge gibt es nicht. Es ist alles bereit für eine erfolgreiche Saison und den 100. Geburtstag im nächsten Jahr.

„Bredenborn war schon immer ein positiv verrücktes Fußballdorf. Die Euphorie ist groß, die Erwartungshaltung auch. Da muss ich im Umfeld auch mal den Ball flach halten“, so Middeke.