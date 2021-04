„Backen ist Urlaub für die Seele“

Im Garten hat sich Jürgen Ahlemeyer ein kleines Backhäuschen errichtet und verbringt einen guten Teil seiner Freizeit mit dem Hobby, von dem Familie, Verwandte und Freunde ebenfalls profitieren. Sport-Interessierte kennen Jürgen Ahlemeyer vor allem als passionierten Tischtennisspieler. Als Grundschüler absolvierte er sein erstes Schnuppertraining beim SV Vörden gemeinsam mit Freund und Nachbar Guido Grawe. Seither hat ihn das schnelle Spiel nicht mehr losgelassen. Das Doppel Ahlemeyer/Grawe ist wohl das eingespielteste Duo im gesamten Tischtenniskreis und steht seit Jahren in der Doppel-Rangliste der Kreisliga weit vorne. Dabei haben beide nach der Jugendzeit zuerst in getrennten Mannschaften gespielt. „Guido war talentierter als ich, kam sofort in die erste Mannschaft. Ich habe erst in der Zweiten gespielt“, berichtet Jürgen Ahlemeyer. Seit gut 20 Jahren sind beide aber das feste „Doppel 1“ der Blau-Weißen. Gemeinsam mit Abteilungsleiter Dirk Pies engagiert sich das Duo zudem im Vorstand und der Jugendarbeit. „Ich bin offiziell Jugendwart und zusätzlich Eventmanager“, lacht Jürgen Ahlemeyer. Die Arbeit werde stets auf mehreren Schultern verteilt.