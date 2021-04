Vier Vereine bilden eine neue SG

„Eine große Spielgemeinschaft aus zwei Spielgemeinschaften macht gemeinsame Sache für die Zukunft“, lautet das erklärte sportliche Ziel. Weil Wandel auch Zeit braucht, gab es bereits vor zwei Jahren erste Gespräche. Die Verantwortlichen der Vereine haben sich zum Ziel gesetzt, die neue SG zu einer wichtigen Adresse in der Fußballregion zu entwickeln, in dem auch die Nachwuchsabteilung mittelfristig zur Anlaufstelle von Talenten in der Region ausgebaut werden soll. „Damit wollen wir den heimischen Spielern eine qualitative Wettbewerbsfähigkeit schaffen und den Zuschauern ansprechenden Fußball bieten,“ betont Bernward Brisgies (SV Kollerbeck).