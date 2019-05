Von Fabian Scholz

Alhausen (WB). In einem intensiven und äußerst spannenden Finale des Krombacher Kreispokals gewinnt der Favorit FC Nieheim mit 6:5 (1:1) nach Elfmeterschießen gegen den SV Dringenberg. Nach 120 Minuten stand es zwischen beiden Teams 1:1.

Etwa 650 Zuschauer sahen von Beginn an kampfbetontes Spiel. Nieheim erwischte dabei den besseren Start. In der 18. Minute netzte Nieheims Torjäger Tobias Puhl nach toller Vorarbeit von Emanuel Yanik zum 1:0-Führungstreffer ein. Der Jubel bei den mitgereisten Nieheim Anhängern war riesig. In der Folge präsentierte sich der zukünftige Landesligist spielbestimmend. Die von Sven Schmidt trainierten Dringenberger hatten kaum Zugriff auf die Partie. Nach 31 Minuten zappelte der Ball erneut im Tor von SV-Keeper Rene Wübbeke.

Dringenberg nach der Pause stärker

Der Treffer von Tobias Puhl wurde vom Linienrichter zum Unverständnis vieler Zuschauer wegen einer Abseitsstellung zurückgenommen. Nieheim schaffte es anschließend nicht mehr die Feldüberlegenheit in weitere Tore umzusetzen. Nach der Pause wurde Dringenberg etwas stärker. Nieheim beschränkte sich auf Ergebnisverwaltung. Trotz leichten Feldvorteilen schaffte es Dringenberg nicht konsequent vor dem Tor aufzutreten. Erst in der 88 Minute dann der grenzenlose Jubel. Dringenbergs Christian Nölle wird bei einem Klärungsversuch im Fünfmeterraum angeschossen.

Gegen die Laufrichtung des Nieheimer Keepers Salvatore Mazza schlägt der Ball zum 1:1-Ausgleichstreffer ein. In der Verlängerung erspielten sich beide Teams, die mittlerweile sichtbar platt und müde wirkten, jeweils eine dicke Torchance. Für Dringenberg verzog Alexander Rempe (113.) nur knapp, während für Nieheim Ahmet Aydincan und Roland Sitnikov (115.) eine Doppelchance vergaben. Im Elfmeterschießen zeigte sich Nieheim abgezockt und cool. Alexander Rempes Strafstoß parierte FCN-Keeper Salvatore Mazza. Torjäger Tobias Puhl verwandelte den letzten und entscheidenden Elfmeter zum Nieheimer Glück. „Ich bin überglücklich, dass es am Ende mit dem Double geklappt hat. Wir haben unbewusst Fahrt aus dem Spiel genommen.

Roland Sitnikov ist »Spieler des Spiels«

Vor allem nach der Pause haben wir nur noch verwaltet. Das rächt sich irgendwann“, resümierte Nieheims Coach Raffaele Wiebusch freudestrahlend. Bei seinem Gegenüber Sven Schmidt war zunächst Enttäuschung zu sehen: „Es ist natürlich bitter wenn du so ein Kampfspiel erst im Elfmeterschießen verlierst. Das tut richtig weh. Unsere Leistung war dennoch unfassbar. Wir haben über 120 Minuten gegen den Favoriten mitgehalten und grandios gearbeitet.“ Als Spieler des Spiels wurde Nieheims Roland Sitnikov ausgezeichnet.

FC Nieheim: Mazza – Müller, Aydincan, Sitnikov, Herbst, Otte, Soethe, Trost, Puhl, Basdas, Yanik (Thorenmeier, Kros, Scherf, Ovenhausen-Martinez)

SV Dringenberg: Wübbeke – Frederkind, Schipp, Stiewe, Rempe, Hasse, Steinig, Neumann, Künemund, Jacobi, Scholtz (Nölle, Kriger, Hartramph)