Von Heinz Wilfert

Nach Platz zehn in der Vorsaison ist man beim VfL zuversichtlich, einen einstelligen Tabellenplatz erreichen zu können. Zum einstelligen Tabellenplatz fehlten nur wenige Tore. Chust, seit dreieinhalb Jahren Trainer in Eversen, hat in der fünfwöchigen Trainingsvorbereitung viel Wert auf den Feinschliff wie die Taktik gelegt und verschiedene Varianten einstudiert. Doch auch die spielerische Note soll intensiviert werden. Der Kader sei groß genug, um alle Möglichkeiten auszuschöpfen. Das zeigte sich schon im Pokal, wo Eversen bei der SG Niesen/Siddessen mit 6:2 locker in die nächste Runde einzog.

»Wir wollen in jedem Fall früh den Klassenerhalt sichern«, gibt der Trainer das Ziel vor, weil das die Sicherheit bringe. Der Trainer ist der Meinung, dass es in der B-Liga Nord dennoch einigermaßen schwer wird, weil viele Mannschaften auf dem gleichen Niveau spielen. »Es wird enge Partien geben, in denen brauchen wir das nötige Quäntchen Glück, das in der Vergangenheit oft gefehlt hat.« Andere Vereine hätten sich enorm verstärkt. Für den Top-Favoriten hält Chust, der auch selbst noch die Stiefel schnürt, den SV Bredenborn. Zuversichtlich stimmt den Coach, dass die Trainingsbeteiligung gut ist und die Spieler das Vorbereitungspensum gerne erledigen.

Chust ist überzeugt, dass oft Kleinigkeiten über Sieg oder Niederlage entscheiden. Deshalb gibt es mit Stephan Wiedemeier einen Torwarttrainer, der in der Vorbereitung die beiden Torhüter Marius Mönikes und Andreas Müller einmal die Woche trainiert, in der Saison alle 14 Tage. Beim VfL weiß man, dass die kämpferischen Qualitäten zu den Stärken des Teams gehören und dass der Platz in Eversen eine schwer einnehmbare Festung ist.

Abgange: keine

Neuzugänge: Benedikt Wiechers, Marius Bockelkamp (beide A-Jugend)

Torhüter: Marius Mönikes, Andreas Müller; Abwehr: Daniel Chust, Michael Freitag, Andreas Parensen, Tobias Krehemeier, Patrick Lakemeyer, Christoph Lakemeyer, Steffen Mönikes, Patrick Dreier, Robert Freitag; Mittelfeld: Chris Mönikes, Christian Beckmann, Gabriel da Cunha, Frederic Schunicht, Marcel Gerken, Jan Philipp Lakemeyer, Pascal Migenda, Sören Grassmeier, Justin Buderus, Frederik Sporkmann, Benedikt Wiechers, Marius Bockelkamp, Simon Disse, Marco Behling, Pascal Fischer; Sturm: Magnus Johlen, Antonius Wiechers, Phillip Dreier, Lukas Stille.

Trainer: Daniel Chust (38), Torwarttrainer Stephan Wiedemeier;

Favorit: SV Bredenborn Saisonziel: einstelliger Tabellenplatz