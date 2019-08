Von Jürgen Drüke

Nieheim/Brakel (WB). Die Spvg Brakel strebt in der Landesliga an diesem Sonntag den dritten Sieg im dritten Spiel an. Der Start nach Maß soll beim FC Peckeloh unter Dach und Fach gebracht werden. Aufsteiger FC Nieheim wiederum hat sich gegen Meisterschaftsfavorit FC Preußen Espelkamp im zweiten Heimspiel in Folge den ersten Landesligasieg in seiner Vereinsgeschichte überhaupt vorgenommen.

FC Nieheim – FC Preußen Espelkamp. Die Weberstädter bringen es nach zwei Partien auf einen Zähler. Das 3:3 gegen den SC Verl II offenbarte am vergangenen Sonntag eine bärenstarke und pfeilschnelle Offensive auf der einen Seite sowie eine nicht sattelfeste und mitunter langsam wirkende Defensive auf der anderen Seite. »Es gilt, die Fehler nach hinten abzustellen und die Balance zwischen den Mannschaftsteilen zu finden. Kleinigkeiten werden in der höheren Spielklasse gnadenlos bestraft. Wir müssen im Kollektiv kompakter auftreten«, weiß Trainer Ufuk Basdas. Der Nieheimer Heimauftritt gegen den SC Verl II lieferte hohen Unterhaltungswert, allerdings nur einen Zähler. Nach der 1:2-Auftaktniederlage eine Woche vorher gegen den Hövelhofer SV wissen die FCN-Protagonisten, dass eine wieselflinke und technisch versierte Mannschaft auf sie zukommt. »Die Preußen haben ihre Qualitäten am vergangenen Spieltag mit dem 7:1-Sieg gegen eben unseren Auftaktgegner Hövelhof eindrucksvoll in die Waagschale geworfen«, ordnet der FCN-Coach die Lage ein. Allerdings hat Espelkamp das Hinspiel verloren. Mit dem ersten Landesliga-Dreier in ihrer Vereinsgeschichte würden die Nieheimer an Espelkamp vorbeiziehen. Der Anpfiff erfolgt an diesem Sonntag um 15 Uhr. WB-Tipp: 3:1

Dritter Dreier im Visier

FC Peckeloh – Spvg Brakel. Platz zwei bei sechs Punkten und 8:2-Toren. Die Spvg Brakel, die am vergangenen Sonntag beim 5:1-Erfolg gegen Beckum in Durchgang eins aufdrehte, will den starken Saisonbeginn mit dem dritten Dreier im dritten Spiel vergolden. »Trainer Haydar Özdemir weiß nach den Erfolgserlebnissen um die gute Stimmung in der Mannschaft. »Das ist ein Pfund, die Spieler haben Selbstvertrauen.« Auf der anderen Seite warnt der Coach vor einem FC Peckeloh, der kompakt auftritt: »Das ist eine großgewachsene und robuste Mannschaft. Es gilt, den Kampf von Beginn an anzunehmen.

Der FCP ist mit vier Punkten und 6:3-Toren ebenfalls gut aus den Startlöchern gekommen und wird bestrebt sein, den Platz in der Spitzengruppe zu festigen. Im Vergleich zum Vorsonntag fehlt lediglich Nick Neumann, der sich im Urlaub befindet. Für ihn rückt Alihan Birinci auf. WB-Tipp: 1:1