Von Wolfgang Tilly und Jan-Hendrik Schrick

FC Bad Oeynhausen – SpVg. Brakel 5:2 (2:1). »Wir sind gut in das Spiel gekommen und gingen nach acht Minuten durch Rico Brandl verdient in Führung«, berichtete SpVg.-Trainer Haydar Özdemir. Brakel hatte das Spiel im Griff und spielte souverän. »Wir vergaben zweimal freistehend vor dem Torwart. Horly Moudouhy und Nils Fähnrich besaßen jeweilsb die Chance, das Spiel in unsere Richtung zu lenken«, so Özdemir. Maximilan Gierasinski glich nach einer halben Stunde aus. Die letzte Minute der ersten Halbzeit hatte Özdemir als Knackpunkt ausgemacht: »Felix Derenthal verwertete einen Strafstoß leider nicht. Im direkten Gegenzug mussten wir das 1:2 durch Xemgin Ammo hinnehmen« Nach dem Seitenwechsel wollten die Schwarz-Roten noch einmal in die Offensive gehen. Doch bereits in der 48. Minute erhöhte Tim Scholz auf 3:1. Moudouhy verkürzte zwar auf 3:2, doch in der Folge musste Brakel die Hausherren durch zwei individuelle Fehler ziehen lassen. Hashem Celik und Niklas Bobe trafen. »Wir waren lange auf Augenhöhe, haben aber mehr Fehler gemacht und daher auch verdient verloren«, resümierte Özdemir.

SpVg Brakel: Fischer – Derenthal (70. Kling), Brandl (70. Böhner), Wetzler (65. Koch), Moudouhy, Suermann, Menie, Neumann, Vogt, Fähnrich, Morzonek

Guter Start

FC Nieheim – FC Kaunitz 1:3 (1:1). Nach der vorherigen 0:4-Niederlage in Bad Westernkotten folgte für den Landesliga-Aufsteiger FC Nieheim gestern eine verdiente 1:3-Heimpleite gegen den spielerisch starken FC Kaunitz. Nieheims Trainer Ufuk Basdas hatte die Partie in Bad Westernkotten mit seiner Mannschaft aufgearbeitet und wollte eine Reaktion sehen. Es ging auch verheißungsvoll los für die Gastgeber. Nach dem frühen 1:0-Flachschusstor aus achtzehn Metern von Pascal Otte (4.) spielte Nieheim gut und konzentriert nach vorne.

Spätestens nach dem verletzungsbedingten Wechsel von Ahmet Aydincan (21.) und einer damit verbundenen Systemumstellung wurde dann aber der Gast in seinem Spiel zwingender und hatte dadurch immer mehr Spielanteile. Basdas hatte seinem Spielführer Roland Sitnikov auf der rechten Seite mehr Defensivarbeit übertragen und überließ den diesmal von Anfang an auflaufenden Lars Thorenmeier die rechte Angriffsseite. Dies sollte aber nicht positiv greifen. Nach dem Kaunitzer 1:1-Ausgleich von Lennart Schulze aus spitzem Winkel (31.), verlor Nieheim immer mehr Ballbesitz bis zum Schlusspfiff.

Torhüter Dominique Soethe bewahrte sein Team mit sehr starken Abwehrleistungen auf der Linie vor einer noch höheren Niederlage. Die weiteren Gästetreffer konnte er nicht verhindern. Vor dem 2:1 von Luca Fordkort hatte Roland Sitnikov am Eckpfosten einen Zweikampf verloren (63.) und beim Strafstoß von Lukas Krause zum 3:1 war Soethe ebenso machtlos (83.). »Kaunitz war im richtigen Moment cleverer als wir«, befand Nieheims Trainer Ufuk Basdas nach dem Schlusspfiff. Seine Mannschaft fiel mit weiterhin acht Punkten nach der dritten Saisonniederlage vom achten auf den zehnten Tabellenplatz zurück. Kaunitz rückte von Rang zehn auf sieben vor.

FC Nieheim: D. Soethe – Müller (86. A. Cesa), Aydincan (21. Ovenhausen-Martinez), Sitnikov, Otte (66. V. Cesa), P. Soethe, Thorenmeier, Domingues, Trost, Puhl, Wezorke Tore: 1:0 Pascal Otte (4.), 1:1 Lennart Schulze (31.), 1:2 Luca Fordkort (63.), 1:3 Lukas Krause (83. E.)