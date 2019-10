Mit voller Kraft stemmt sich Nieheims Kapitän Hendrik Müller (rechts) hier in den Zweikampf. Eine »angemessene« Reaktion müsse das Team nun auch am Sonntag zeigen. Foto: Wolfgang Tilly

Von Rene Wenzel

Nieheim (WB). 0:9 – eine so deutliche Niederlage musste der FC Nieheim zum ersten Mal seit mehr als zehn Jahren einstecken. Die Klatsche in der Landesliga bei der Spvg. Beckum wirft jetzt natürlich nicht den ganzen Plan von Trainer Ufuk Basdas über den Haufen. Der 34-Jährige weiß: »Solche Spiele erlebt man als Fußballer mal.«

Doch wie geht man in den ersten Tagen nach der Partie mit so einem Ergebnis um? »Erstmal sacken lassen und dann nach einer Analyse so schnell wie möglich abhaken«, antwortet Basdas. Den neuen Trainer des FCN traf die Niederlage natürlich mindestens genauso hart wie seine Spieler. Der Aufsteiger leistete sich zu viele »Blackouts«, wie Basdas betont. Schon zur Pause lag das Team mit 0:4 zurück. Im zweiten Durchgang folgten fünf weitere Gegentreffer.

Der Nieheimer Coach kramte mit etwas Abstand tief in der Floskel-Kiste und meinte: »Lieber einmal so hoch verlieren, als neunmal mit 0:1.« Der 34-Jährige wolle den Teufel jetzt nicht an die Wand malen und mit seinem Team so weiterarbeiten wie auch in den Vorwochen.

»Die Spieler werden bestimmt einige Nachrichten von Kumpels bekommen haben, was da in Beckum los gewesen ist. Darauf will jetzt jeder eine Reaktion zeigen«, ist Basdas überzeugt.

In Beckum klappte beim FC Nieheim überhaupt nichts. Und beim Gegner lief alles perfekt. Da muss FCN-Kapitän Hendrik Müller lange überlegen, ob er so ein Spiel schon einmal erlebt hat. »Ich bin mir gar nicht sicher«, so der 25-Jährige: »Wenn die Einstellung nicht passt und man nicht mit einhundert Prozent bei der Sache ist, ist es schwer, den Schalter umzulegen.« Der Aufsteiger blieb über weite Strecken im ersten Gang stecken, in der Rückwärtsbewegung ging kaum etwas. Die Schaltung muss schnellstmöglich repariert werden – bis zum sechsten Gang. »Wir dürfen jetzt aber nicht alles schlechtreden«, sagt Basdas.

Müller ist sich auch sicher, dass die Klatsche in Beckum ein Aussetzer war. »Das wird in dieser Form nicht nochmal passieren«, meint der Abwehrspieler, der jetzt nicht die Zeit für klare Worte sieht: »Wir haben genug Erfahrung und Disziplin in der Mannschaft, um ein solches Spiel richtig einzuordnen.«

Gegen den SC Peckeloh ist der FC Nieheim aber spätestens nach dem vergangenen Spieltag wieder in die Außenseiterrolle gerutscht. Das Heimspiel gegen den Tabellendritten ist aber eine ordentliche Möglichkeit, um den Patzer wiedergutzumachen. Müller betont: »Wir werden eine angemessene Reaktion zeigen.«