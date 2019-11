Tobias Puhl (links) erzielt in der 14. Minute das 1:0 für den FC Nieheim und zeigt sich auch in diesem Zweikampf mit dem Oeynhausener Jannik Göhner auf Ballhöhe. Foto: Oliver Temme

Von Oliver Temme

FC Nieheim - FC Bad Oeynhausen 1:1 (1:0). Bis zur 84. Minute führte der FC Nieheim dank des Treffers von Tobias Puhl aus der 14. Minute. Dann bestrafte der Gast aus Bad Oeynhausen eine Nachlässigkeit des FCN nach einem Einwurf und der Ball trudelte zum 1:1-Ausgleich über die Torlinie. »Trotzdem können wir mit dem Punkt gut leben«, betonte Ufuk Basdas. Der Trainer des FC Nieheim hob hervor, dass beide Mannschaften für ein intensives und qualitativ hochwertiges Spiel gesorgt hatten. »Das Duell der beiden Aufsteiger war für die Zuschauer schön anzusehen«, befand Basdas. Zur Pause führten die spielerisch und kämpferisch stark aufgelegten Gastgeber verdient 1:0. Dafür hatte Tobias Puhl in der 14. Minute nach einer benutzerfreundlichen Flanke von Robert Wezorke gesorgt. In der zweiten Hälfte wendete sich das Blatt. Der bis dato zurückhaltende und fehlerträchtige Gast übernahm das Heft des Handelns. Zunächst aber musste deren Keeper Mirko Göhner in der 67. Minute seine ganze Klasse zeigen, als Puhl zwei Abwehrspieler stehen ließ und einen strammen Schuss aufs kurze Eck abgab, wäre fast das 2:0 gefallen. Stattdessen netzte Michele Tomea-Malorquin in der 84. Minute auf der anderen Seite für den Zweiten ein und sorgte für den Endstand.

FC Nieheim: Pisarenko – Müller (57. Otte), Aydincan, Sitnikov, Soethe, Thorenmeier (66. Trost), Puhl, V. Cesa (85. A. Cesa), Wezorke, Ovenhausen-Martinez, Yanik (75. Kros)

Gute Chancen vertan

SV Eidinghausen/Werste – Spvg Brakel 0:1 (0:0). Nicht einmal zwei Minuten waren gespielt. Ein langer Ball fand Daniel Suermann. Der legte ab auf Christopher Wetzler und der wiederum beförderte den Ball aus 16 Metern kompromisslos ins kurze Eck. Das frühe 1:0 war der perfekte Beginn aus Brakeler Sicht, um die Partie nach Belieben zu dominieren. »Wir haben aus dem Spiel heraus nichts zugelassen«, lobte ein zufriedener Spvg-Trainer Haydar Özdemir. »Obwohl wir den Deckel deutlich früher hätten zumachen können.« Chancen besaßen die Gäste reichlich. Ob Dominik Kling oder Christopher Wetzler in der ersten Hälfte mit jeweils einem Aluminium-Treffer oder Jonas Böhner, Linus Nolte und Kling in Durchgang zwei – es sollte beim Zittern bis zum Schluss bleiben. »Unsere Einstellung war so gut, dass ich nicht mit dem Ausgleich gerechnet habe«, führte Özdemir abschließend aus. Erst einmal verzichten müssen die Rot-Schwarzen auf Felix Derenthal, der in der Nachspielzeit aufgrund eines Foulspiels die Rote Karte sah.

Brakel: Pape – F. Derenthal, H. Derenthal, Kling, Brandl (77. Nolte), Moudouhy (62. Böhner), Wetzler (73. Fofana), Suermann, Neumann, Vogt, Koch (84. Lappe)