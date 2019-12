Von Rene Wenzel

„Jetzt gilt es, die Pause zu genießen und sich zu erholen“, betont FCN-Trainer Ufuk Basdas. In seinem Fall heißt das, dass es mit dem Kreuzfahrtschiff von Hongkong nach Singapur geht. Zusammen mit seiner Freundin Natalie Lautsroer ist der 34-Jährige insgesamt 13 Tage auf dem „Mein Schiff 6“. Etwas abschalten vom Fußball, von der Arbeit und vom Master-Studium im Ingenieur-Bereich, das ihn wohl noch bis September fordert. Auch in der nächsten Saison dürfte Basdas noch Trainer in Nieheim sein. Zwar läuft der Vertrag nur bis zum Ende der aktuellen Spielzeit, doch die Zufriedenheit ist auf beiden Seiten groß. FCN-Chef Alfred Ruberg sieht keinen Grund, die Zusammenarbeit im Sommer zu beenden. „Es läuft sehr gut und es macht viel Spaß mit den Jungs“, betont Basdas, der die Mannschaft nach dem Doublesieg von Raffaele Wiebusch übernommen hat. Der ehemalige Oberligaspieler bereut diesen Schritt überhaupt nicht: „Es ist sehr angenehm für einen Trainer, wenn die Jungs so mitziehen und Verantwortung übernehmen.“

Mit 34 Jahren könnte der frühere Spieler des FC Gütersloh eigentlich auch noch selbst auf dem Platz stehen – wären da nur nicht die zahlreichen Knieverletzungen. Mit der Rolle als Spielertrainer hätte sich Basdas allerdings nicht unbedingt anfreunden können. „Da musst Du immer Leistung bringen, damit die jungen Akteure zuhören und mitziehen.“

Bescheidener Trainer

Basdas zählte als Spieler in Nieheim immer zu den ältesten Akteuren. Abgehoben oder arrogant war der 202-fache Oberliga-Kicker dabei nie. „Mir war es schon damals wichtig, mit den jungen Spielern auf Augenhöhe zu sein. Ich stehe viel mit den Jungs im Austausch und frage oft, wie es sich auf dem Platz anfühlt und ob wir etwas umstellen sollten.“

Dabei hört er ganz besonders auf seine wichtigen Stützen, die das Gerüst auf dem Platz im Zentrum bilden: Das sind Philippe Soethe, Tobias Puhl, Hendrik Müller, Ahmet Aydincan und Manuel Trost. „An diesem Stamm sollen sich die anderen Spieler orientieren. Jeder hat auf dem Platz seine Aufgabe und macht das sehr, sehr gut“, sagt der FCN-Coach.

Dabei erinnern sich die Nieheimer gerne an die deutlichen Siege gegen den TuS Bruchmühlen (8:0) und im Derby gegen die Spvg 20 Brakel (5:2) zurück. Der Knackpunkt war in dieser Spielzeit allerdings ein anderer. Nach der 0:9-Klatsche bei der Spvg. Beckum lief es zunächst im Heimspiel gegen den SC Peckeloh nicht gut. Doch mit dem gehaltenen Elfmeter von Rudolf „Rudi“ Pisarenko kämpfte sich Nieheim nicht nur zurück ins Spiel. Nach dem 4:1-Erfolg zeigte die Formkurve stets nach oben. Es folgte der Durchmarsch bis auf Platz fünf.

Vorbereitung ab 12. Januar

Nach der Winterpause bereitet sich das Team ab dem 12. Januar auf die restliche Spielzeit vor. Freundschaftsspiele gegen die Westfalenligisten VfB Fichte Bielefeld (31. Januar) und SV Spexard (8. Februar) dürften die Weberstädter gleich wieder früh fordern. Zudem testet der FCN gegen die Bezirksligisten TSV Oerlinghausen (22. Januar), FC Türk Sport Bielefeld (26. Januar) sowie FC Peckelsheim-Eissen-Löwen (5. Februar). Und dann müssen die Käsestädter zum Landesliga-Auftakt am 16. Februar gleich zu Spitzenreiter FC Preußen Espelkamp reisen. „Das Spiel ist direkt nach der Winterpause ganz gut für uns. Espelkamp steigt am Ende auf, da lege ich mich jetzt schon fest. Wir haben uns schon viel Respekt bei den Gegnern erarbeitet und wollen die gleiche Punktzahl wie in der Hinrunde holen“, so Basdas. Das waren 23 Zähler – eine starke Bilanz für den Aufsteiger.

Personell gehen die Nieheimer diese Zielsetzung etwas verändert an. Mittelfeldspieler Robert Wezorke verlässt den Klub mit sofortiger Wirkung. „Er will gerne regelmäßig spielen. Das geht aber nicht, da er nicht immer beim Training ist. Robert will einen Verein in seiner Nähe finden. Wir wünschen ihm alles Gute für die Zukunft“, erklärt Basdas, der aber wahrscheinlich mit Sommer-Neuzugang James Ndubueze planen kann. Der Angreifer ist zurück aus den USA und soll im Januar wieder beim FC Nieheim einsteigen. Neu mit dabei wird ab Sommer Pascal Hannibal sein. Der Offensivspieler wechselt nach Ablauf der aktuellen Serie von der Spvgg. Bad Pyrmont nach Nieheim. Hannibal soll und will beim FCN in der Rückrunde angreifen.

Der FC Nieheim will sich in der Landesliga etablieren und in der Endabrechnung einen Platz unter den besten Fünf belegen.

Staistik und Fragen

Die meisten Einsätze: Philippe Soethe, Tobias Puhl, Hendrik Müller, Vincenzo Cesa (alle 16 Spiele)

Top-Torjäger: Tobias Puhl (7 Tore)

Heimbilanz: Fünf Siege, zwei Remis, eine Niederlage (Platz fünf)

Auswärtsbilanz: Zwei Siege, drei Remis, drei Niederlagen (Platz acht)

Höchster Sieg: 8:0 gegen den TuS Bruchmühlen (8. September)

Höchste Niederlage: 0:9 gegen die Spvg. Beckum (13. Oktober)

Fragen an den Basdas

Wer wird Meister? „Preußen Espelkamp bleibt an der Spitze und steigt in die Westfalenliga auf. Das ist die kompakteste und kompletteste Mannschaft.“

Wer ist der Spieler des Jahres? „Diesbezüglich möchte ich keinen einzelnen Spieler hervorheben. Es gibt auch bei uns in der Mannschaft sehr viele Akteure, die das Potenzial haben, höher zu spielen. Ich finde es interessanter, wenn ein Spieler drei, vier Jahre lang auf einem Top-Niveau spielt und sich durchsetzt.“

Welchen Platz belegt der FC Nieheim zum Saisonende? Wir wollen die gleiche Punktzahl wie in der Hinrunde holen. Die Mannschaft hat großen Ehrgeiz. Das bisherige Abschneiden sorgt für zusätzliche Motivation. Wir gehen es an.“