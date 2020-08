Das Team sei sehr homogen. „Alle ziehen an einem Strang“, stellt Chust heraus. Er selbst geht beim VfL in die fünfte Saison und ist sehr zuversichtlich. Dabei beflügelt die Fußballer, dass der Aschenplatz in einen Kunstrasenplatz umgewandelt wird. Dem eingespielten und spielstarken Team dürfte das neue Areal entgegenkommen.

Kunstrasen

Aktuell ist der gepflegte Rasenplatz in Entrup die sportliche Heimat der Kicker. Wöchentlich drei Trainingseinheiten und ein Testspiel – so will Chust seine Schützlinge fit machen.

Der Coach stuft die Liga als ausgeglichen ein, denn „mit den Aufsteigern Bredenborn und Lüchtringen sind zwei äußerst starke Mannschaften nicht mehr dabei.“ Beim Traditionsverein glauben sie auch deshalb an mehr. Der SV Alhausen/Pömbsen/Reelsen und die SG Bellersen seien in der B-Liga Nord die Favoriten.

VfL Kader

Zugänge: keine

Abgänge: kein e

Tor: Andreas Müller, Marius Mönikes

Abwehr:

Patrick Lakemeyer, Andreas Parensen, Chris Mönikes, Steffen Mönikes, Michael Freitag, Tobias Krehemeier, Christoph Lakemeyer

Mittelfeld:

Benedikt Wiechers, Jan Philipp Lakemeyer, Patrick Dreier, Antonius Wiechers, Marcel Gerken, Pascal Bigenda, Sören Graßmeier, Magnus Johlen,

Angriff:

Marius Bockelkamp, Justin Buderus, Lukas Stille, Christian Beckmann

Trainer: Daniel Chust (im 5. Jahr)