SV Hövelhof - Spvg Brakel. „Dieses Spiel weist die Richtung für die kommenden Wochen“, sagt Brakels Trainer Haydar Özdemir. Mit einem Sieg würden die Nethestädter mit den Gastgebern gleichziehen und einen großen Schritt Richtung Mittelfeld der Tabelle unternehmen. Bei einer Niederlage würde der Abstand auf sechs Zähler anwachsen. „Wir wollen die Abstiegsplätze so schnell wie möglich verlassen, Hövelhof ist eine starke Mannschaft, wir sind auf ordentlich Gegenwind eingestellt“, sagt Özdemir. Mut machen ihm und seinem Team dabei vor allem zwei Faktoren. Zum einen haben die Brakeler zuletzt zweimal Rückstände aufgeholt und in insgesamt vier Punkte umgemünzt. „Daran sieht man, dass die Mannschaft lebt. Sie beweist Moral und glaubt an sich“, freut sich Özdemir und hat seit dem Saisonstart vor allem auch bei seinen jungen Akteuren schon Fortschritte ausgemacht.

Der zweite positive Faktor ist die personelle Situation an der Nethe. Nach großen Sorgen zum Saisonstart melden sich nun immer mehr Akteure gesund zurück. Zuletzt ist Collin Thüs wieder ins Training eingestiegen, nächste Woche folgt Mike Lappe. „Es geht aufwärts. Ich habe endlich wieder einen breiten Kader und damit mehr Möglichkeiten“, sagt Haydar Özdemir, der sogar selbst im Notfall eingesprungen wäre. Mit Felix Derenthal und Rico Brandl fallen nur noch zwei Akteure verletzungsbedingt aus.

VfL Holsen - FC Nieheim. In den letzten fünf Spielen lief es für den Gastgeber mau. Lediglich ein Sieg steht in diesen fünf Wochen auf der Habenseite. Geht es nach den Wünschen der Nieheimer, bleibt es auch im sechsten Spiel dabei. Der FCN reist selbstbewusst zum Tabellennachbarn, hat am Vorsonntag dem Spitzenreiter die erste Niederlage der Saison beigebracht und will eine ebenso starke Leistung auch in Holsen auf den Platz bringen. „Wir wollen auch auf dem Kunstrasen unser Spiel aufziehen und die drei Punkte mit nach Hause nehmen“, sagt Trainer Andre Schnatmann. Die Trainingswoche sei gut verlaufen. „Man merkt, dass alle immer fitter werden“, betont der Coach und hofft, dass ihm sein Kader am Sonntag größtenteils zur Verfügung stehen wird. „Benjamin Lütkemeier wird mit seiner Muskelverletzung noch weiter ausfallen“, informiert der Trainer. Hinter zwei weiteren Spielern stehen noch Fragezeichen.

Einen Trainerwechsel in der noch jungen Saison hat auch der VfL Holsen schon hinter sich. Maximilian Grove hat das Amt von Mark Mittag übernommen. Groves frei gewordenen Platz als Co-Trainer beim Westfalenligisten SC Herford füllt nun Nieheims Ex-Trainer Ufuk Basdas aus.